Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri düştü
Rusya, petrol ve gaz ihracatından beklediğinden az gelir elde etti.
Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, petrol fiyatlarının, bütçede baz alınan fiyatların üzerinde olduğu belirtildi.
Rusya Maliye Bakanlığı, Rus bütçesinin nisan ayında petrol ve doğal gaz ihracatından beklenenden 133 milyar ruble daha az gelir ettiğini bildirdi.
Açıklamada, petrol ve gaz ihracatından elde edilen ilave gelirlerin Mayıs'ta 414 milyar ruble (yaklaşık 6,3 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.
Nisan'da bütçesinin ise beklenenden 133 milyar ruble (yaklaşık 2 milyar dolar) daha az gelir elde edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, buna göre Nisan-Mayıs'ta toplam ilave gelirin 281 milyar ruble düzeyinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.
Rus hükümetinin bütçe kurallarında bu yıl bazı değişiklikler yaptığının anımsatıldığı açıklamada, buna göre, ilave bütçe gelirleriyle döviz ve altın alımının yapılmayacağına işaret edildi.
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