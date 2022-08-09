Rusya'nın Saki Hava Üssü'nde patlamalar meydana geldi

09 Ağustos 2022 Salı, 16:57

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın Novofedorivka kentindeki Saki Hava Üssü'nde patlamalar meydana geldi.

Yerel kaynaklara göre, Saki hava üssü çevresinde yaşayan insanların bölgeden tahliye edildiği, bölgede en az 10 patlamanın duyulduğu ileri sürüldü.

Rusya'nın sözde Kırım Valisi Sergei Aksyonov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada bölgeye gittiğini ve "durumların netleştirildiğini" söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin bir açıklama yaparak, hava üssündeki patlamaların nedeninin bir mühimmat patlaması olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Yerel Kaynaklar

SAKİ HAVA ÜSSÜ

Saki hava üssünün, Rus Karadeniz Filosu'nun 43. Deniz Taarruz Havacılık Alayı'nın ana üssü olduğu belirtiliyor.

Hava üssünde Su-30SM, Su-24M, Su-24MP ve Tu-134 gibi çeşitli savaş uçakları konuşlanıyor.