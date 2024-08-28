Rusya’nın şiddetli füze saldırısı sonrası Ukrayna birlikleri Rus topraklarına sızmaya çalıştı

Yayınlanma: 28.08.2024 - 05:48

Güncelleme: 28.08.2024 - 05:48

Rusya, 24 Şubat 2022’te başlayan savaşın başından bu yana Ukrayna’ya en yoğun füze saldırısını düzenlemesinin ardından dün de çeşitli kentleri havadan hedef almayı sürdürdü. Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın dün sabah Ukrayna’nın Harkov, Dnepropetrovsk, Zaporojye ve Kirovograd illerine 81 silahlı insansız hava aracı ve 10 füze gönderdiğini açıkladı. Rusya’nın sivil altyapı tesislerine yönelik önceki günkü füze saldırısı, geçen aydan beri düzelme eğilimine giren Ukrayna enerji dağıtım sistemini yeniden altüst etti. Ülkede sıkça plan dışı elektrik kesintileri yaşanıyor. Dünkü saldırılarda en az dört kişinin yaşamını yitirdiği aktarılıyor.

Ukrayna kuvvetlerinin Rusya’nın sınırdaki Kursk iline yönelik 6 Ağustos’ta başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Ukrayna makamları, Kursk ilinde bu zamana kadar 100 kadar yerleşim yerinin kendi denetiminlerine geçtiğini söylüyor. Ancak Rus kuvvetlerinin saldırının ilk şaşkınlığını atlattıktan sonra bölgede durumu yavaş yavaş dengeledikleri ve Ukrayna taarruzunun hız kestiği görülüyor.

BELGOROD’A SALDIRI GİRİŞİMİ

Öte yandan Rus yetkilileri, Ukrayna birliklerinini Rusya’nın sınırda yer alan bir diğer ili Belgorod’a karadan saldırı düzenlediklerini bildirdi. Belgorod Valiliği’nden yapılan açıklamada, yüzlerce Ukrayna askerinin sınırda bulunan yerleşim yerlerine saldırdığı ifade edilirken “durumun zor ancak kontrol altında olduğu” dile getirildi.

Buna karşılık savaşın halen en yoğun şekilde sürdürüğü Donbas bölgesinde, Kursk’ta elde ettikleri bazı başarılara karşılık Ukrayna’nın, Rus saldırılarını durdurmaya ve buradan kuvvet çekmeye zorlayamadıkları belirtiliyor. Ukrayna yayın organları, Rusya’nın Donbas’ta Kiev’e bağlı askerler için kritik bir lojistik merkezi olan Pokrovsk ilçe merkezine çok yaklaştıklarını, buralardaki Ukrayna savunma hatlarından ikincisini de yarmayı başarıp sonuncu hatta ilerlediklerini yazıyor. Nitekim Ukrayna’nın, Kursk iline yönelik karşı saldırısı Kiev’de iktidara yakın bazı çevrelerin bile eleştirisine uğruyor. Söz konusu eleştiriler, “Ukrayna Başkomutanı Oleksandır Sırski’nin Kursk’ta bir harekât denemesi yüzünden birliklerin ülkenin doğusundaki Donbas bölgesindeki cepheyi savunmasız bıraktığını” ileri sürüyor.

YENİ BALİSTİK FÜZE

Diğer taraftan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’nın yeni bir balistik füze geliştirdiğini duyurdu. Kiev, Batılı ülkelerden alınan füzelerin Rusya’nın içlerine yönelik kullanılmasını istemiş ancak Ukrayna’nın müttefikleri, Moskova ile açık çatışmaya girmek istemediklerinden bu konuda açık onay vermekten çekinmişti. Ukrayna’nın insansız hava aracı üretimindeki artışın yanı sıra bu yeni füzenin de Rusya’ya ağır kayıplar verdireceği değerlendirmesi gündeme geldi. Ayrıca Zelenski, dün Batı’dan alınan F-16 savaş uçaklarının, hava savunmasında etkisini gösterdiğini kaydetti. Gelişmeler, gelecek aylarda Ukrayna’da savaşın şiddetleneceğine işaret ediyor.