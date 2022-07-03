Rusya’nın Ukrayna sınırında patlama: 3 ölü

Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod kentinde peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlamalar sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yerleşim yeri hasar gördü.

DHA
03 Temmuz 2022 Pazar, 10:55
Rusya’nın Ukrayna sınırında patlama: 3 ölü
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Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınında bulunan Belgorod kentinde çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, patlamalar sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 apartmanın ve 39 evin hasar gördüğünü, 4 evin ise yıkıldığını duyurdu. Açıklamada, patlamaların nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten Gladkov, patlamalar sırasında hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini aktardı.

Ukrayna tarafından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


Rusya Ukrayna Belgorod patlama
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