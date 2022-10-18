Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Rus ordusunun, Ukrayna'daki enerji santralini vuran füzelerinin ateşlenme görüntüsü yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2022 Salı, 15:33
Abone Ol google-news

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan enerji santralini vurdu. Rus füzelerinin, ateşlenme görüntüsü yayınlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna askeri komuta ve enerji sistemleri ile yabancı yapımı mühimmat ve silahlara sahip cephaneliklere yönelik saldırılar düzenlemeye devam ettiğini söyledi.

 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler