Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
Rus ordusunun, Ukrayna'daki enerji santralini vuran füzelerinin ateşlenme görüntüsü yayınlandı.
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan enerji santralini vurdu. Rus füzelerinin, ateşlenme görüntüsü yayınlandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna askeri komuta ve enerji sistemleri ile yabancı yapımı mühimmat ve silahlara sahip cephaneliklere yönelik saldırılar düzenlemeye devam ettiğini söyledi.
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