Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

18 Ekim 2022 Salı, 15:33

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan enerji santralini vurdu. Rus füzelerinin, ateşlenme görüntüsü yayınlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna askeri komuta ve enerji sistemleri ile yabancı yapımı mühimmat ve silahlara sahip cephaneliklere yönelik saldırılar düzenlemeye devam ettiğini söyledi.