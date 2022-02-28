Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Putin’in nükleer uyarısı tam da NATO’nun korktuğu şeydi
Vladimir Putin, Rusya’nın stratejik nükleer gücünü “özel alarma” geçirdiğini açıkladı. Bu adım Rusya’nın nükleer silah kullanma niyeti olduğunu göstermese de NATO’nun askeri planlamacıları bu adımdan korkuyordu. NATO’nun Ukrayna’ya asker göndermeyeceğini açıklamasının nedeni de buydu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ordusunun stratejik nükleer gücünü "alarm seviyesine" geçirdiğini açıkladı.
Kremlin'de üst düzey savunma yetkilileriyle bir araya gelen Putin, Batı'nın Rusya'ya karşı düşmanca adımlar attığını, "yasa dışı ekonomik yaptırımlar uyguladığını" söyledi.
Putin nükleer gücü alarm seviyesine getirme gerekçesi olarak NATO yetkililerinin "agresif açıklamalarını" gösterdi.
Bu adım Putin'in, Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına öfkesini ve aynı zamanda ülkesinin NATO tehdidi altında olduğuna dair paranoyasını gösteriyor.
Bu açıklama Batı'da da büyük dikkat çekti.
Bu tür bir gerginlik tam da NATO askeri planlamacılarının korktuğu şeydi. NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini açıklamasının nedeni de buydu.
Öte yandan Rusya'nın işgali planlandığı gibi ilerlemiyor. İşgalin dördüncü gününde hâlâ hiçbir büyük Ukrayna kenti Rus kontrolüne geçmedi ve Rusya ağır kayıplar veriyor gibi gözüküyor.
Bu durum Moskova'da sabırsızlık ve hayal kırıklığına yol açacak. Belarus sınırındaki görüşmelerden de hem Moskova hem Kiev'i tatmin edecek bir sonuç çıkması zor gözüküyor.
Putin Ukrayna'nın tamamen Rus etkisine girmesini istiyor. Zelenskiy ise ülkesinin bağımsızlığını savunuyor.
Buradan bir uzlaşma çıkması zor.
Bugün Batı'ya verilen nükleer uyarıyı da buna ekleyince, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının önümüzdeki günlerde yoğunlaşmasına ve sivillerin hayatına, şu ana kadar gösterildiğinden daha da az özen gösterilmesine tanık olabiliriz.
İlgili Haberler
- Ukrayna sonuç, NATO genişlemesi neden
- Ukrayna'da yaşayan Türk yurttaşların tahliye operasyonu eksik kaldı
- Montrö devrede; boğazlar, Rusya ve Ukrayna’ya kapatılacak
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
En Çok Okunan Haberler
- BDDK'den kur korumalı mevduata sansür
- Rusya'da akademisyen ve gazetecilerden bildiri
- Ege Denizi'nde deprem!
- Diyanet 'akademi' kuruyor
- Kara yollarında son durum
- YouTube'dan Rus devlet medyasına kötü haber!
- Cilt güzelliğini korumak için 'sıvı tüketimi' uyarısı
- Bulanık görme 'şeker' habercisi mi?
- Denizanası çarpmasında ne yapılmalı?
- Günlük beslenme nasıl yapılmalı?