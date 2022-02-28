Ukrayna'da yaşayan Türk yurttaşların tahliye operasyonu eksik kaldı
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası, ülkede yaşayan Türk yurttaşlar da zor durumda kaldı. Mahsur kalan Türklerin bölgeden ayrılması için tahliye operasyonları başlatıldığı söylense de tahliyeler yetersiz kaldı.
Kiev’de mahsur kalan ve tahliye bekleyen Türklere Cumhuriyet ulaştı. Kiev’de mimarlık yapan ve yalnızca bir aylık erzaklarının kaldığını belirten Ersin Kaya, “Tahliye yapıldığı söyleniyor ancak ortada bir operasyon yok. Kendi imkânlarımızla buradan çıkmaya çalışıyoruz” dedi. Kaya, “Elçiliğe sığınmış 200’e yakın insan var. İnsanlar yerlerde yatıyorlar” diye konuştu.
"İSTESEK DE ÇIKAMAYIZ"
Dışişleri ile de irtibatta olduğunu ekleyen Kaya, “Elçilik bize ‘Sakın seyahat etmeye çalışmayın, yollar tehlikeli, evinizde kalın, sizi bir an önce tahliye edeceğiz’ dedi. Ben çocuklarımı sakinleştirmeye çalışırken bir yandan da panikle yola çıkma uğraşındaki arkadaşlarımla konuşuyordum; yola çıkmayın elçiliğin talimatlarına dikkat edin diye. Ama beni dinlemeyip yola çıkanlar güvenli durumdalar ve Türkiye’ye doğru hareket edecekler. Biz Kiev’de sıkıştık. Sokağa çıkma yasağı da ilan edildiği için istesek de yola çıkamayacağız. En büyük korkum Rusların o zamana kadar burayı kuşatmış olacağı” şeklinde konuştu. Kaya, yetkililere sözlerin tutulması ve kendilerinin bir an önce tahliye edilmesi için çağrı yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da tahliyeler ile ilgili Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir kez daha görüştü.
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