Rusya'nın yedek askerlik yaşını yükseltmesi sonrası birçok Rus erkek endişeli

Yayınlanma: 06.08.2023 - 09:42

Güncelleme: 06.08.2023 - 09:42

Temmuz ayı sonunda, Kremlin askere alınabilecek erkek havuzunu büyütmek için bir karar aldı. Sınır üç yaş artırıldı. Peter bu değişimden etkilenebilecek milyonlar arasında yer alıyor.

Daha önce 18 ila 27 yaş arasındaki tüm sağlıklı erkekler askeri eğitim almak zorundaydı. Bu yaş sınırı 30’a çıkarıldı.

BBC’ye konuşan Peter ev alma hazırlığında olduğunu ancak şimdi eşiyle geleceğe dair yaptıkları tüm planları rafa kaldırmak zorunda kaldıklarını söylüyor:

“Gelecek Ocak’tan itibaren askere alınabilir ve Ukrayna’ya savaşmaya gönderilebilirim. Orduya katılmak ve başkasının davası uğruna ölmek istemiyorum.”

Rusya devleti aynı zamanda çıkarılan bir yasa ile bakaya durumdaki erkeklere verilecek para cezasını da 10 kat artırıyor ve 315 dolara çıkarıyor.

Geçen sonbaharda Rus hükümeti 300 bin yedek asker için seferberlik kararını duyurduğunda on binlerce erkek ülkeyi terk etmişti.

Yetkililer bu şekilde bir kaçış yaşanmaması için sefer emri alan yedek askerlerin ülkeden ayrılmasını yasaklıyor.

‘BEN KIZIMIN BARIŞ İÇİNDE YAŞAMASINI İSTİYORUM’

Moskova’da bir fabrikada çalışan Alex’e, kritik bir iş yapması nedeniyle seferberlikten muafiyet sözü verildi.

Ancak iki hafta önce asker alma müdürlüğünden telefonlar ve mesajlar almaya başladı.

“Bana gelip muafiyet belgemi almam gerektiği söylendi. Şüpheliydim ama yane de gitmeye karar verdim” diye anlatıyor.

Müdürlükteki rütbeliler, ona “adam olması ve belgelerin arkasına saklanmaması” gerektiğini söyledi.

Daha sonra bir rütbeli belgesine seferberlik halinde askere alınabileceği damgası vurdu.

Buna karşı çıkmaya çalıştığında ona “anavatan için ölmeye hazır olması gerektiği” söylendi.

Alex sonrasını anlatıyor:

“Savaşmak ya da ölmek istemediğimi, kızımın barış içinde yaşadığını ve büyüdüğünü görmek istediğimi söyledim.

“Rütbeli asker bana eğer çağrı halinde teslim olmazsam 15 yıl hapis cezası alabileceğimi söyledi. Dişçiye gitsem dahi beni savaşa gönderebilirler.”

Nisan ayında Rusya’da yeni bir yasa ile askerlik çağrısı dijital ortamdan da yapılabilir hale getirildi.

Bu sayede, eskiden fiziki mektupla yapılan resmi çağrının, istenen kişiye iletilme şansı artırıldı.

Alex endişe seviyesinin zirvede olduğunu söylüyor ve “Eşim kızıma hissettirmemeye çalışıyorum ama sıkıntıda olduğumun farkındalar” diyor

BBC Peter BBC'ye kimliğini gizleyerek konuşmayı kabul etti.

'PROFESYONEL ASKERLER NEREDELER?'

İşgalin başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedek askerlere çağrı yapılmayacağı sözü vermişti.

Ancak yedek askerlerin Ukrarna’ya savaşmaya gönderildiğine dair kanıtlar bulunuyor.

BBC Rusça Servisi en az 57 yedek askerin çatışmalarda öldürüldüğünü tespit etti.

Yüzlerce yedek asker iki ülke sınırında görevlendirildi.

Valentina’nın 19 yaşındaki oğlu da Bryansk bölgesinde sınırda görev yapıyor.

Annesi bu bölgeye sürekli roket atıldığını anlatıyor:

“Bu yedek askerlere uygun bir görev mi gerçekten? Neredeyse hiç eğitim almadılar. Sınır muhafızları ve profesyonel askerler neredeler?”

Valentina yazdığı sayısız şikayet mektubuna anlamlı bir yanıt alamadığını söylüyor.

Rusya devleti, savaşta öldürülen askerlere dair resmi açıklama yapmaktan geri duruyor.

BBC ve Rusça yayın yapan Mediazona sitesinin araştırması 29 binden fazla savaşçının öldürüldüğünü isimleriyle doğruladı.

Öldürülenler arasında Wagner paralı asker grubuna bağlı savaşçılar da yer alıyor.

Gerçek sayının ise bunun en az iki katı olduğu tahmin ediliyor.