Rusya'ya peş peşe yaptırımlar: Türkiye'den 16 şirket dahil edildi

Yayınlanma: 24.02.2024 - 12:56

Güncelleme: 24.02.2024 - 12:56

ABD, Ukrayna’yı işgali ve muhalif Aleksey Navalni’nin hapishanedeki ölümü nedeniyle Rusya'ya 500'den fazla yeni yaptırım getirdi. Avrupa Birliği (AB) de 200 şirket ve kişiye yönelik yaptırımlar açıkladı. Moskova bu karara daha fazla AB yetkilisinin Rusya'ya girişini yasaklayarak karşılık verdi.

Gazete Oksijen'in aktardığına göre, Ukrayna işgalinin ikinci yıldönümü dolayısıyla ve Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin hapiste ölümünü takiben Rusya'daki yüzlerce kişi ve kuruluşa karşı kapsamlı yaptırımlar açıklayan Amerika Birleşik Devletleri, altı ülkede ticari faaliyetleriyle Rusya'ya yardım ettiğini belirttiği toplam 93 kuruluşu da yaptırım listesine aldı.

7 ÜLKEDEN FARKLI ŞİRKETLER

Faaliyetleri ABD'nin ulusal ve güvenlik çıkarlarına aykırı hareket ettiği belirtilen bu şirketlerin 63'ü Rusya'da, 16'sı Türkiye'de, 8'i Çin'de, 4'ü Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 2'si Kırgızistan'da ve birer tane de Hindistan ve Güney Kore'de bulunuyor.

TÜRKİYE'DE YAPTIRIM LİSTESİNE GİREN ŞİRKETLER

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan listede adı geçen Türk şirketleri, faaliyetleri açısından üç ayrı kategoride yer aldı. Buna göre:

Karasani Dış Ticaret Limited Şirket

Orel Dış Ticaret Ltd

ABD Ticaret Bakanlığı, bu iki şirketin ABD menşeli takım tezgahları, elektronik test cihazları ve elektronik test cihazları üreterek Rusya'nın sanayi sektörüne destek sağladıkları ve ekipman ve takım tezgahı yedek parçalarını gerekli lisansları olmadan Rus son kullanıcılara sattığı için eklendiğini belirtti. Bu ürünlerin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını, Rusya'nın endüstriyel üretimini geliştirerek sürdürmesini sağladığına da dikkat çekildi.

Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı, aşağıda adı bulunan 11 kuruluşun, potansiyel öneme sahip ABD menşeli ürünlerin Rusya'ya tedarik edilmesi dahil Rusya'nın savaş çabalarını desteklemekten dolayı ABD dış politikasına aykırı davranışlarda bulundukları için eklendiğini belirtti.

Bion Group İç Ve Dış Ticaret Limited ŞirketiAlesta World Dış Ticaret Ltd

Azu Uluslararası Bilgi Teknolojileri Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Çözüm Yazılım Donanım Elektronik İç Ve Dıs Tic A Ş

CTL Dış Ticaret Limited Şirketi

CTM Dış Ticaret Ltd. Şti

Ervacan Makina Ekipmanları ve Sanayi Tedarik Ltd Şti

Kayı Bilişim Elektronik Enerji Madencilik Ve Danismanlik Ltd. Şti

Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi A.Ş

Smart Trading Taşımacılık San Ve Tic Ltd Şti

Transeurope Bilişim Dış Ticaret Limited Şirketi

Bakanlık, aşağıda adı bulunan üç şirketin de ABD'nin Rusya'ya uyguladığı ihracat kontrollerini açıkça ihlal ederek ABD menşeli malları Rusya'ya gönderdikleri için eklendiğini belirtti.

Bunlar;

Miray Global Sanayi Ve Ticaret

Ramses Turizm İşletmesi Danışmanlık

Svista Turizm Ve Havacılık Ltd Ştd olarak listelendi.

Hafta başında Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklayan Avrupa Birliği'nin yeni yaptırımlar listesinde Türkiye'den Antalya merkezli Yıldız Çip Teknoloji Elektronik Elektrik Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi bulunuyordu.