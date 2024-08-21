Rusya'ya yoğun İHA saldırısı: 'Şimdiye kadarki en büyük...'

Yayınlanma: 21.08.2024 - 14:55

Güncelleme: 21.08.2024 - 14:55

Rusya, Moskova'nın, Ukrayna insansız hava araçlarının şimdiye kadarki en büyük saldırılarından birine maruz kaldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir gecede yaklaşık 45 Ukrayna insansız hava aracının imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, Moskova bölgesi üzerinde 11, Bryansk bölgesi üzerinde 23, Belgorod üzerinde altı, Kaluga üzerinde üç ve Kursk üzerinde iki İHA'nın imha edildiği belirtildi.

Başkent çevresinde güçlü savunma sistemleri oluşturulduğu için tüm insansız hava araçlarının imha edildiğini söyleyen Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, “Bu, insansız hava araçlarını kullanarak Moskova'ya saldırmaya yönelik tüm zamanların en büyük girişimlerinden biriydi” ifadelerini kullandı.

Bryansk bölgesi valisi Alexander Bogomaz, Bryansk'a “kitlesel” bir saldırı olduğunu ancak 23 İHA'nın imha edildiğini söyledi.

Ukrayna güçleri de Rusya'ya ait 69 insansız hava aracından 50'sini gece imha ettiğini açıkladı.