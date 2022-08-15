Rusya'ya 'Zaporijya' çağrısı: Güçlerinizi nükleer santralden derhal çekin
Aralarında Türkiye ve ABD’nin de bulunduğu 42 ülke, Rusya’nın Zaporijya’daki nükleer santralde konuşlanan güçlerini geri çekmesini talep etti.
Avrupa Birliği resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının Ukrayna'ya karşı “sebepsiz ve haksız” olduğu, uluslararası hukukun bir “ihlali” olduğu ifade edildi.
ABD, Japonya, Kore, Türkiye ve Kanada’nın da dahil olduğu 42 ülke adına yapılan açıklamada, “Ukrayna makamlarının Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenlik sorumluluklarını sürdürebilmeleri için Rusya Federasyonu'nu askeri güçlerini ve diğer tüm yetkisiz personelini Zaporijya nükleer santralinden, yakın çevresinden ve tüm Ukrayna'dan derhal geri çekmeye çağırıyoruz. Meşru personel, görevlerini dış müdahale, tehdit olmadan yerine getirebilir” denildi.
Öte yandan açıklamada, Zaporijya nükleer santralinde saha çalışması yapılması için ekip gönderilmesi gerektiğini yineleyen IAEA Direktörü Grossi’ye destek verildi.
RUSYA: UKRAYNA HİDROELEKTRİK SANTRALİNİ HEDEF ALDI
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Herson kentinin doğusunda bulunan Kakhovka’daki bir hidroelektrik santralini hedef aldığı ifade edildi.
Saldırı sonucu santraldeki 6 türbinin 3’ünün durduğu aktarıldı. Söz konusu saldırının Zaproijya’daki nükleer reaktörlerin soğumasını olumsuz etkileyebileceği ve bunun çevre felaketine yol açabileceği belirtildi.
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