Rusya'yla tatbikat öncesi Belarus'tan 'savaş' açıklaması
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile şubatta düzenleyecekleri ortak tatbikatla durumu gerginleştirmediklerini, ancak her duruma hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, başkent Minsk'te Belarus Bilimler Akademisi'nde yapılan toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Belarus topraklarında Rusya ile 10-20 Şubat'ta "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikat düzenleyeceklerine dikkati çeken Lukaşenko, ülkesinin Ukrayna ile sınırlarını güçlendirmeye çalıştıklarını belirtti.
"BUNU YAPMAK ZORUNDAYIM"
Lukaşenko, "Bunu yapmak zorundayım, çünkü Ukrayna sınırındaki durum, Polonya sınırındaki durumdan daha iyi değil. Belarus-Ukrayna sınırından silah ve mühimmatların yasa dışı geçirilmesi girişimleri defalarca engellendi" dedi.
Belarus'un Ukrayna ile ilişkilerinin "basit olmadığını" vurgulayan Lukaşenko, "Ukrayna ile 1500 kilometrelik sınırı sağlama alacak bir grubun hızlı şekilde oluşturulması konusunda çalışıyoruz. Uzun zamandır planladığımız çalışmalarımız, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen yıl üzerinde anlaştığımız tatbikatlara denk geldi" diye konuştu.
"SAVAŞ İSTEDİĞİMİZİ DÜŞÜNMEYİN"
Söz konusu tatbikatların "yasal" olduğunu ifade eden Lukaşenko, "Durumu gerginleştirdiğimizi ve savaş istediğimizi düşünmeyin. Savaşı istemiyoruz. Ancak bir şey olursa, her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
Lukaşenko, Belarus'un bu tatbikat ile gücünü göstermeye çalıştığını dile getirerek, "Bu, Rusya'ya değil, bize lazım. Bu tatbikatlar esnasında hangi askeri birlikleri nerede konuşlandırmamız gerektiğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.
"GÖÇMEN KRİZİ HENÜZ ÇÖZÜLMEDİ"
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile sınırdaki göçmen krizine de değinen Lukaşenko, bu krizin henüz çözülmediğinin altını çizdi.
Lukaşenko, "Batı'yı bu konuda uyarmıştım. Göçmenler eskiden uçaklarla, şimdi ise yürüyerek sınırı geçiyor. Şimdilik göçmenler kalabalık halde olmasa da azar azar buraya her gün geliyor. Geçen hafta 200 kişinin başta Polonya olmak üzere, Litvanya, Letonya tarafına geçtiği açıklandı." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Lukaşenko, AB'nin bu konuda Belarus ile iş birliğini sonlandırdığını kaydetti.
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