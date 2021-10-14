‘Rutte’ye suikast planı’ iddiasıyla bir Türk tutuklandı

14 Ekim 2021 Perşembe, 02:09

BBC’nin Hollanda medyasında yer alan savcılık iddianamesine dayandırdığına göre, Amsterdam’da yaşayan Yavuz O’nun, halka açık bir Telegram kanalından, Başbakan Rutte ve hükümet üyeleri hakkında ışkırtıcı mesajlar yolladığı belirtildi.

Bir kullanıcının, “Gerçekten onlar sayesinde Hollanda berbat durumda” yanıtı üzerine Yavuz O., “Bunu değiştireceğim. Hollandalıların çoğu Rutte’den nefret ediyor. Hepsini vurmak ister miydin? Yalnızca bir arabadan. Pencereyi aç, silahı dışarı çıkar ve patlat” diye yazdı.

Yavuz O’nun bir başka mesajda, saldırı yapacak silahlı kişiler aradığını belirterek “Protestocular değil devrimciler arıyorum. Nişancılar, vurucular, silahlar, şiddet. Her şey serbest” yazdığı görüldü.

