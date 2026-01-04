Saddam'dan Maduro'ya: ABD’nin geçmiş operasyonları yeniden gündemde

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores’in, Venezuela’ya yönelik “geniş çaplı” saldırılar sırasında ABD tarafından yakalandığını öne sürmesi dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Son gelişmeler, ABD güçlerinin Karayip Denizi ve doğu Pasifik’te, Washington’un “uyuşturucu kaçakçılığı” ile ilişkilendirdiği teknelere yönelik ölümcül saldırılar düzenlemesinin ardından yaşandı.

ABD ayrıca, Venezuela’ya ait olduğu iddia edilen uyuşturucu teknelerinin bulunduğu bir yanaşma alanını da hedef aldı.

Maduro’nun yakalanması, geçmişte ABD tarafından ele geçirilen bazı liderleri yeniden gündeme taşıdı.

Bunlar arasında Panama’nın eski lideri Manuel Noriega ve Irak’ın eski devlet başkanı Saddam Hüseyin yer alıyor.

MANUEL NORİEGA

ABD, 1989 yılında Panama’yı işgal ederek ülkenin lideri Manuel Noriega’yı devirdi. Washington, müdahaleyi ABD vatandaşlarının korunması, demokrasi eksikliği, yolsuzluk ve uyuşturucu ticareti gerekçeleriyle savundu.

Noriega, 1988’de Miami’de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla ABD tarafından iddianameye konu edilmişti.

Seçimleri iptal etmesi ve ABD karşıtı söylemleri sonrası Washington tarafından “istenmeyen adam” ilan edildi.

ABD’nin Panama operasyonu, Vietnam Savaşı’ndan bu yana gerçekleştirdiği en büyük askeri harekât olarak kayda geçti.

Noriega, ABD’ye götürülerek yargılandı ve 2010 yılına kadar cezaevinde kaldı. Daha sonra Fransa’ya, ardından Panama’ya iade edildi. Noriega, 2017 yılında Panama’da cezaevinde hayatını kaybetti.

SADDAM HÜSEYİN

Irak’ın eski Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, 13 Aralık 2003’te ABD güçleri tarafından, Irak’ın işgalinden dokuz ay sonra yakalandı. ABD, işgali Irak’ın “kitle imha silahlarına sahip olduğu” iddiasıyla başlatmıştı. Ancak bu silahlar hiçbir zaman bulunamadı.

Bir dönem Washington’un müttefiki olan Saddam, Tikrit yakınlarında yer altındaki bir sığınakta yakalandı.

Irak mahkemesinde yargılandı ve insanlığa karşı suçlardan idama mahkûm edildi. Saddam Hüseyin, 30 Aralık 2006’da idam edildi.

JUAN ORLANDO HERNANDEZ

Honduras’ın eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández’in dosyası ise ABD’nin çifte standart uyguladığı eleştirilerini gündeme getirdi.

Hernández, Şubat 2022’de görev süresi sona erdikten günler sonra, ABD ajanları ve Honduras güçlerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Nisan 2022’de ABD’ye iade edilen Hernández, uyuşturucu ticareti ve yolsuzluk suçlamalarıyla 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Donald Trump, Hernández’i 1 Aralık 2025’te affetti.

Bunun ardından Honduras Başsavcılığı, Hernández hakkında uluslararası yakalama kararı çıkardı. Gelişme, eski liderin ABD’den serbest bırakılmasının hemen ardından ülkede siyasi ve hukuki krizi derinleştirdi.