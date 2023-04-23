Saddam Hüseyin'in Hint kökenli olduğu iddia edildi

Yayınlanma: 23.04.2023 - 14:03

Güncelleme: 23.04.2023 - 14:05

Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli Asaib-i Ehli Hak grubu lideri Kays el-Hazali, Bağdat'ta Ramazan Bayramı vesilesiyle verdiği hutbede “istikrarı bozmaya yönelik bazı komplolar ve projeler” yürüten “yarı aydınlar” olarak tanımladığı kişilere sert eleştiriler yöneltti.

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre Hazali, “Saddam Hüseyin, Irak halkının Hint kökenli olduğu söylüyordu. Onun Hindistan kökenli olduğu DNA testinden sonra anlaşıldı” ifadelerini kullandı.

Şarku’l Avsat’a konuşan Hazali’ye yakın bir kaynak, Hazali’nin sözlerinin geçtiğimiz yüzyılda Irak'ta yaşayan halkların soylarıyla ilgilenen Iraklı araştırmacılar tarafından hazırlanan araştırmalara dayandığını belirtti. Kaynak, araştırmacıların, el-Nada aşiretinin ‘Hint-Aryan’ kökenli olduğu sonucuna vardıklarını, ancak bu çalışmaların güvenilirliğini doğrulamanın zor olduğunu ifade etti.

2017 YILINDAKİ BİR ARAŞTIRMA

Irak resmi medyasına bağlı eş-Şebeke dergisi, 2017 yılında “Saddam Hüseyin'in kökenleri” üzerine bir araştırma yayınladı. Araştırmada, Saddam Hüseyin'in DNA testinin onun özellikle Pakistan, Hindistan, Tacikistan, Belucistan, İran ve Afganistan'da olmak üzere Güney Asya’da ve biraz da Ortadoğu'da yayılmış olan ‘L’ soyundan geldiğini kanıtladığı iddia edildi.

Araştırmada bu sonuca nasıl ulaşıldığına dair herhangi bir açıklama yapılmadığı gibi, bu iddiaları doğrulayan bilimsel bir kaynağa da atıfta bulunulmadı.

ASAİB-İ EHLİ HAK GRUBU

Asaib-i Ehli Hak grubunun 2018 yılında Irak Meclisi’ne girmesinden beri grubun lideri Hazali'nin, silahlı bir grubun liderine ilişkin basmakalıp imajdan kurtulmaya ve farklı bir toplumsal ve siyasi rol oynamaya çalıştığı biliniyor.

Hazali, ülkede daha önce kurulan iki hükümette Kültür Bakanlığı görevinin kendisine verilmesini talep etti.