Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: ABD, Ukrayna'da savaşı teşvik etmeyi bırakmalı

Yayınlanma: 15.04.2023 - 10:55

Güncelleme: 15.04.2023 - 10:55

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin Ukrayna'da "savaşı teşvik etmeyi" bırakması ve "barış hakkında konuşmaya başlaması" gerektiğini söyledi.

Lula, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldiği Pekin ziyaretinin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, bu şekilde uluslararası toplumun Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarını "barışın tüm dünyanın çıkarına olduğu" konusunda "ikna edebileceğini" söyledi.

Lula, "ABD savaşı teşvik etmeyi bırakmalı ve barış hakkında konuşmaya başlamalıdır. Avrupa Birliği'nin de barış hakkında konuşmaya başlaması gerekiyor" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile konuşmak için "sabırlı olmak önemli" diyen Lula, "Ancak her şeyden önce, silah tedarik eden, savaşı teşvik eden ülkeleri durmaya ikna etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.