Sadece ‘evet’, evet demektir! Avrupa Parlamentosu cinsel saldırı suçlarında rıza esaslı düzenlemeyi kabul etti

Avrupa Parlamentosu, cinsel istismar suçlarında köklü değişiklik öngören “rıza” temelli düzenlemeyi kabul etti.

DW Türkçe’nin haberine göre; yeni düzenlemeyle birlikte, bir eylemin suç sayılması için mağdurun fiziksel direnç göstermesi ya da darp izi sunması şartı aranmayacak; belirleyici unsur “açık rıza” olacak.

28 Nisan’da yapılan oylamada 447 “evet” oyuyla kabul edilen düzenleme, Avrupa Birliği genelinde cinsel suçlara ilişkin ortak standartların oluşturulmasını hedefliyor.

“SADECE EVET, EVET DEMEKTİR”

Düzenlemenin öncülerinden İsveçli Avrupa Parlamentosu üyesi Evin İncir, amaçlarının cinsel ilişkilerde yalnızca açık rızanın geçerli kabul edilmesi olduğunu belirtti. Buna göre, rıza olmadan gerçekleşen her türlü cinsel ilişki suç sayılacak.

Yeni yaklaşım, mağdurların darp izleri veya fiziksel zorlamayı kanıtlama yükünü ortadan kaldırmayı ve yargı süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

AMAÇ: DAHA GÜÇLÜ KORUMA VE DESTEK

Yeni düzenleme yalnızca rıza ilkesini değil, mağdurların destek hizmetlerine erişimini de kapsıyor. Buna göre üye ülkelerde yardım, sağlık ve uzman destek hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.