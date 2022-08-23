Sadr destekçileri yeniden harekete geçti: Yüksek Yargı Konseyi binası önünde eylem başlattı
Sadr Hareketi’ne bağlı bir grup, Irak’ın başkenti Bağdat’ta Yüksek Yargı Konseyi binası önünde oturma eylemi yapmaya başladı.
Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın destekçileri, Yüksek Yargı Konseyi'ni protesto ederek, bina önünde çadır kurarak oturma eylemi başlattı.
Sadr, yargı yönetiminin siyasallaştığını ifade ederek değiştirilmesi gerektiğini dile getiriyor.
Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, dün yargının tüm siyasi taraflara karşı eşit mesafede olduğunu söylemişti. Sadr ise bunun gerçekte böyle olmadığını savunmuştu.
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