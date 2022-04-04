Sahte aşı kartı satmak için 90 kez Covid-19 aşısı oldu
Almanya’nın Magdeburg kentinde 60 yaşındaki bir şahıs, Covid-19 aşısı olmak istemeyen kişilere aşı kartı satabilmek için 90 kez aşı oldu.
Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, ülkenin doğusunda yer alan Magdeburg kentinde 60 yaşındaki bir kişinin aşı kartı satabilmek amacıyla 90 kez Kovid-19 aşısı olduğu belirtildi.
Aşı olmak istemeyen kişilere farklı seri numaralarına sahip aşı kartı satabilmek amacıyla Saksonya eyaletinde aşıları yaptırdığı öne sürülen kişinin adı, kişisel mahremiyet kuralları uyarınca açıklanmadı.
Gözaltına alınmayan şüpheli hakkında aşı kartlarının izinsiz verilmesi ve belge sahteciliği nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Şüphelinin, Eilenburg'daki bir aşı merkezine üst üste iki gün aşı olmaya geldiği sırada yakalandığı ifade edildi.
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