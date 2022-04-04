Uzmanlar açıkladı: Koronavirüsün 9 yeni semptomu ortaya çıktı
Son dönemde pandemiden endemiye döneceği konuşulan ve tüm dünyada 6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan Covid-19'a yakalananlarda görülen yeni semptomlar ortaya çıktı.
Tüm dünyayı 2 yıldan uzun bir süredir etkileyen ve 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsü pandemisinde artık sona gelindiği iddia edilse de virüs halen can almaya devam ediyor.
Özellikle son dönemde tedbirlerin azaltılması ve test zorunluluğun kaldırılması sonrası vaka sayıları azalıyor gibi görünse de uzmanlar uyarıyor: Grip ve soğuk algınlığına çok benzeyen semptomlar koronavirüsün habercisi olabilir…
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) koronavirüs son dönemde ortaya çıkan 9 yeni semptomunu daha uyarı listesine ekledi. Vücut ağrıları, burun akıntısı ve ishal, NHS semptom listesine eklenen dokuz yeni Covid belirtisi arasında yer aldı.
Salgının başından bu yana, yüksek ateş, öksürük ve tat/koku kaybı koronavirüsün en belirgin semptomları arasında gösterilirken, iştahsızlık, yorgunluk, baş ağrıları da yakın gelecekte semptom listesine eklendi.
‘GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞINA ÇOK BENZİYOR’
İngiliz uzmanlar, yayınladıkları son araştırmada, koronavirüs semptomlarının ‘soğuk algınlığı ve grip gibi diğer hastalıkların semptomlarına çok benzediğini’ ortaya koydu.
Ülkede koronavirüs ile ilgili en yetkili isimlerden biri kabul edilen Profesör Tim Spector, yeni eklenen semptomların ‘geç bile kalındığını’ vurguladı.
Mart ayında Profesör Spector, hükümeti daha geniş bir virüs semptomları listesini tanımadığı için oldukça eleştirmiş, ‘Hükümetin çok çeşitli semptomları tanımayı reddetmesi ve izolasyon tavsiyesi ve testlerini bırakmayı reddetmesi, muhtemelen bugün gördüğümüz inanılmaz sayıda vakayı etkiliyor” demişti.
ÜLKEDEN ÜLKEYE SEMPTOM LİSTESİ DEĞİŞİYOR
Dünya Sağlık Örgütü, NHS’nin listesine almadığı 13 belirtiyi koronavirüs semptomu kabul ediyor. Bunların arasında, ayak ve el parmaklarında kızarıklık veya renk değişikliği, gözlerde kızarıklık ve yanma, göğüs ağrısı ve konuşma, hareket kaybını içeriyor.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi de 12 semptomu listelerken, Almanya 14’ü kabul ediyor.
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİNİN TAM LİSTESİ
NHS’nin güncellenmiş listesine göre, yetişkinlerde görülen 9 yeni koronavirüs semptomu;
Nefes darlığı
-Yorgun ve bitkin hissetmek
-Vücut ağrıları
-Baş ağrısı
-Boğaz ağrısı
-Burun tıkanıklığı ve burun akması
-İştah kaybı
-İshal
-Hasta ve kırgın hissetmek
İLK ANDAN BERİ KABUL EDİLEN SEMPTOMLAR:
–Koku ve tat kaybı/değişiklik
–Yüksek ateş ve titreme
–Sürekli öksürük ve öksürük nöbetleri
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