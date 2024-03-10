Sahte doktor skandalı: İnternetten diploma almış

Yayınlanma: 10.03.2024 - 09:44

Güncelleme: 10.03.2024 - 09:44

Brezilya'nın São Paulo kentinde, internetten 8 dolara aldığı diploma ile doktor olarak çalışan 27 yaşındaki Mirian Santana suçunu kabul etti.

Tutuklandığı sırada 30 yetişkin ve çocuğu tedavi ettiği belirtilen Santana'nın suçu, diğer sağlık uzmanlarının kendisinden şüphelenerek farklı isimdeki gerçek bir doktora ait olan sicil numarasını kontrol etmeleriyle ortaya çıktı.

Santana'nın internetten 8 dolara satın aldığı diplomasında eğitimini tamamladığı belirtilen tarihte diploma programının henüz başlamamış olduğu da dikkat çekti. Santana, ilk iş gününde yakalandı.

Polise, ayda yaklaşık 802 dolar kazanan bir konuşma terapisti olduğunu söyleyen kadının mesleği onaylanmadı. Klinikteki işi, Belediye Binası ile ihale sürecine katılan bir dış kaynak şirketi aracılığıyla bulduğunu belirtti.

Santana, yasadışı meslek icrası, ideolojik sahtecilik, sahte belge kullanma, hayati tehlike oluşturma ve zimmete para geçirmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı.