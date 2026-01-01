Sahte ‘peygamber’ Ebo Noah tutuklandı!

Kamuoyunda Ebo Noah adıyla tanınan Evans Eshun, 31 Aralık 2025’te Gana Polis Teşkilatı’na bağlı Özel Siber İnceleme Ekibi tarafından yakalandı. Sosyal medyada hızla yayılan gözaltı fotoğrafında, Ebo Noah’ın kelepçeli halde bir polis merkezinde olduğu görülüyor.

Kendini 'peygamber' ilan eden Ebo Noah, özellikle sosyal medyada modern zamanlara ait bir 'Nuh’un Gemisi' inşa ettiği iddiasıyla manşetlere taşınmıştı. Gemi yapma gerekçesini açıklarken, "Tanrı’nın kendisini uyardığını ve dünyanın 25 Aralık 2025’te (Noel Günü) sona ereceğini söylediğini" iddia etmişti.

Ebo Noah, gördüğü vizyonda Tanrı’nın büyük bir yıkım getireceğini; şiddetli yağmurlar ve sellerin yeryüzünü harap edeceğini savundu. Ayrıca kutsal kitaplardaki Nuh Tufanı anlatısına atıfla, "Kurtulmak isteyen ruhları kurtarmak için Tanrı tarafından bir gemi inşa etmekle görevlendirildiğini" ileri sürdü.

Paylaştığı videolarda sık sık tekneler ve yapı malzemeleri gösteren Ebo Noah, toplamda 10 adet gemi yaptığını iddia ediyordu.

NE OLMUŞTU?

Ağustos ayında YouTube’a yüklediği “Ne Olacak ve Nasıl Olacak?” başlıklı videoda Ebo Noah, Tanrı’dan bir vahiy aldığını; 25 Aralık’tan itibaren üç yıl boyunca aralıksız yağmur yağacağını söylediğini iddia etti. Bu süreçte gemide yaşayacağını da dile getirdi.

Ebo Noah’ın gemi inşası, hem yerel hem de küresel ölçekte büyük ilgi gördü; videoları sosyal medyada milyonlarca izlenme ve etkileşim aldı.

Ancak daha sonra, 'gemi' olarak gösterilen yapıların aslında kendisine ait olmayan tekneler olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 25 Aralık 2025’te iddia edildiği gibi herhangi bir sel ya da tufan yaşanmadı.