ABD'nin İran'a saldırısı sonrası İsrail'den ilk açıklama: “Tarihi değiştirecek”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ordusunun İran'a yönelik saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Başkan Trump, tebrikler. İran’ın nükleer tesislerini Amerika Birleşik Devletleri’nin muazzam ve haklı gücüyle hedef alma yönündeki cesur kararınız tarihi değiştirecek,” dedi.

Netanyahu, sözlerine şöyle devam etti:

“İsrail, Yükselen Aslan Operasyonu’nda gerçekten inanılmaz şeyler başardı. Ancak bu gece İran’ın nükleer tesislerine karşı düzenlenen operasyonda Amerika eşi benzeri olmayan bir iş yaptı. Yeryüzünde başka hiçbir ülkenin yapamayacağını başardı. Tarih, Başkan Trump’ın dünyanın en tehlikeli rejimine en tehlikeli silahları kazandırmamak için harekete geçtiğini kaydedecek.”





İSRAİL NE YANIT VERECEK?

İsrailli bir kaynak tarafından CNN'e yapılan açıklama, İsrail’in İran’a yönelik gelecekteki askeri eylemlerinin, Tahran’ın ABD’nin nükleer tesislerine düzenlediği saldırılara nasıl karşılık vereceğine bağlı olacağı öne sürüldü.

Şu aşamada, İsrail’in Fordo, İsfahan ve Natanz’taki nükleer tesisleri hedef alan büyük çaplı ABD saldırılarının ardından İran’a yönelik hava saldırılarına devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. İsrailli yetkililer, saldırıların birincil amacının İran’ın nükleer programını ortadan kaldırmak olduğunu ifade etmişti. Ancak üst düzey yetkililer son dönemde giderek artan şekilde, İran rejimini devirmeyi de hedeflediklerini dile getiriyor.

Bir İsrailli yetkili bu hafta başında CNN’e yaptığı açıklamada, “Tüm operasyon, ABD’nin bir noktada katılacağı varsayımı üzerine inşa edildi” demişti.

ABD'NİN İRAN'A SALDIRISI

İran ile İsrail arasında 13 Haziran’da başlayan gerilim, ABD ordusunun, 22 Haziran sabahı İran’daki askeri ve nükleer altyapıya yönelik sürpriz saldırısıyla başka bir boyuta taşındı. ABD Başkanı Donald Trump daha önce çatışmalardan uzak durma mesajları verse de giderek söylemini sertleştirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran’daki üç nükleer tesise yönelik son derece başarılı saldırımızı tamamladık" ifadelerini kullanarak, ABD ordusunun İran'a saldırısını dünyaya duyurdu. ABD'ye ait sığınak delici B-52 bombardıman uçaklarının Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer santrallere saldırdığı bildirildi.

İsfahan Eyaleti Vali Yardımcısı Ekber Salihi, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerin saldırıya uğradığını doğruladı. İran Devrim Muhafızları’na bağlı Tasnim haber ajansına göre Salihi, hava savunma sistemlerinin istilacılara ateş açtığını belirtti.