Saldırılar sürüyor, 600 kişi Togo'ya sığındı

Burkina Faso'daki saldırılar nedeniyle 600 kişi Togo'ya sığındı.

AA
16 Haziran 2022 Perşembe, 09:47
Saldırılar sürüyor, 600 kişi Togo'ya sığındı
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Burkina Faso'nun güneydoğusundaki Madjoari ilçesinde yaşayanlar, giderek artan terör saldırıları sonrası evlerini terk etmeye başladı.

Yaklaşık 600 kişi, güvenlik tehdidi gerekçesiyle Togo'nun kuzeyindeki Tone ilçesine sığındı.

Madjoari'nin bir süredir El Kaide ve IŞİD bağlantılı terörist grupların kuşatması altında olduğu biliniyor.

Son olarak 25 Mayıs'ta bölgeye düzenlenen terör saldırısında en az 50 sivil yaşamını yitirmişti. Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve IŞİD bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.


afrika
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