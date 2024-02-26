Saldırıları neden durdurduğunu açıkladı: Fırtına öncesi sessizlik

İran destekli Irak'ta konuşlanan Hizbullah en-Nuceba Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Ekrem el-Kaabi, ABD üslerine yönelik saldırıların durdurulma kararını “fırtına öncesi sessizlik” olarak niteledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 13:46
Saldırıları neden durdurduğunu açıkladı: Fırtına öncesi sessizlik
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Irak’taki Hizbullah en-Nuceba Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Ekrem el-Kaabi, dün hareketin ABD üslerine yönelik saldırıların durdurulmasını “fırtına öncesi sessizlik” olarak nitelendirdi.

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre Kaabi, “Mevcut sakinlik, yeniden mevzilendirme ve konuşlandırma için yalnızca geçici bir taktiktir. Aksine, fırtına öncesi sessizliktir” dedi.

İran destekli silahlı bir hareket olan en-Nuceba Hareketi’nin Genel Sekreteri Kaabi, ismini belirtmediği tarafları “ABD kuvvetlerine, direniş hakkında bilgi servis etmekle” suçladı. 

Kaabi, “Bu, kardeşlerimizi yeniden konumlandırıp korumayı, savaşın yöntem ve taktiklerini değiştirmeyi ve hazırlığı tamamlamayı gerektiriyor” dedi.

En-Nuceba Hareketi, Hizbullah Tugayları ve Haşdi Şabi liderleri, ABD insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirilen saldırılara maruz kaldı. Bu saldırılar sonucu liderlerin birçoğu öldü.

Kaabi, “Sürprizler geliyor ve askeri tecrübesi veya kültürü olan herkes ne söylediğimizi, ne yaptığımızı anlıyor. Haşdi Şabi güçlerini, işgalcilerin aptallığını ve kafa karışıklığını gösteren ABD saldırılarından korumak ve uzaklaştırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Irak silahlı gruplarından bir kaynak, bu ayın başında AWP’ye yaptığı açıklamada Kaabi’nin silahlı hareketin Irak ve Suriye’deki ABD kuvvetlerine yönelik saldırılarını durdurmak için siyasi ve diplomatik liderlerin arabuluculuğunu kabul etmediğini, ayrıca saldırıların durdurulması karşılığında bu güçlerin Irak’tan fiili olarak çekilmesi ve Gazze’deki savaşın durdurulması için bir takvim ilan edilmesini şart koştuğunu vurguladı.


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