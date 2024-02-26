Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi: 'Bir Abdullah Avcı takımı'

Yayınlanma: 26.02.2024 - 08:33

Güncelleme: 26.02.2024 - 08:33

Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Erman Özgür: "Trabzonspor, Adana Demirspor’un kendi oyununu oynamak adına çok oyuncu ile hücum etmesine ve savunmada adam adama kalma riskini almasıyla sezonun en fazla ve rahat pozisyona girdiği ilk yarısını oynadı. Zincirlerini kırmışçasına atmaya başlayan Trezeguet’nin önüne düşen topta attığı golün dışında 5-6 tane net fırsat yakalayan Trabzonspor ilk yarıdan maçı da bitirebilirdi. Trezeguet, Bardhi ve Enis Destan çok net fırsatlarda golü yapamadılar. Yine de Mendy’nin stopere, Umut’un da orta sahaya gelişi hem direnç hem de savunma hattına kalite katmıştı ve bu seçimler oyuna da pozitif yansıdı." (Fanatik)

"ŞİMDİ SIRA TARAFTARDA"

Olcay Çakır: "Trabzonspor bu geçiş dönemini kazanarak, az yıpranarak tamamlamalı. Abdullah Avcı’nın eleştirileri aldığı, içselleştirdiği ve tatbik ettiği çok net. Şimdi ise taraftarlarından kendilerine ait olana tribünlerde yerlerini alarak daha fazla sahip çıkma zamanı. Şöyle söyleyeyim; maçın son bölümleri zor geçti, hakem kararları böylesi rahat maçı çığırından çıkarabilecek duruma bile gelebilirdi. İşte tam o dakikalarda iyi ve sağlam hedefleri olan Trabzonspor’u ayağa kaldıracak tek şey onların gücü olacak." (Fanatik)

"BİR ABDULLAH AVCI TAKIMI"

Engin Kehale: "İnanması zor olsa da Trabzonspor, Adana Demirspor karşısındaki galibiyetiyle ilk defa bu sezon üç maç üst üste galip gelmeyi başardı. En az bunun kadar önemlisi, saha içerisindeki doğruların her hafta artması ve oyunun Abdullah Avcı’nın kafasındaki kurguya gitgide yakınlaşması. Golde ilginç nokta, Mendy’nin katkısı. Fransız’ın topu kapıp, önce iki rakibi oyundan düşürmesi, sonra da topu taşıyarak takımını hücuma kaldırması ile başladı pozisyon. Avcı açıklamalarında hep Mendy’nin oyun kurma becerisinin önemli olduğunu söylemişti. Haklı da çıktı sanıyorum. Tersini savunanlar ise orta sahada olsa aynı pozisyonların sayısının artacağını iddia edebilir. Savunma performansı da sezonun en iyilerindendi. Hikmet Karaman’ın öğrencileri, rakip ceza sahasında sadece 10 kez topla buluşabilirken, rakip kaleyi yokladığı 13 şutun sadece 4’ü ceza sahası içindendi. Trabzonspor doğru yolda ancak hala gitmesi gereken mesafe pek kısa değil." (Hürriyet)