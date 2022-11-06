Saldırıya uğrayan eski Pakistan Başbakanı İmran Han açıklama yaptı
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han suikast girişimine uğramasının ardından hastanede yaptığı açıklamada, "Konvoy, saldırıya uğradığım noktadan salı günü devam edecek" dedi.
Eski Pakistan Başbakanı ve Pakistan Adalet Hareketi’nin (PTI) Başkanı İmran Han, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim'de başkent İslabamad'a doğru hareket ettiği sırada geçtiğimiz perşembe günü Punjab eyaletinin Wazirabad kentinde yakınlarında uğradığı suikast girişiminin ardından açıklama yaptı.
Hastanede, mavi önlüğü ve alçılı ayağıyla konuşan Han, "Konvoyun, salı günü benim ile birlikte 11 kişinin vurulduğu ve Moazzam'ın öldüğü nokta olan Wazirabad'dan devam etmesine karar verdik. Konvoya buradan (Lahor) katılacağım. Konvoyumuz, hıza bağlı olarak 10-14 gün içinde Rawalpindi'ye ulaşacak" ifadelerini kullandı.
Pakistan Başkabanı Şahbaz Şerif'in, suikast girişimini Yüksek Mahkeme'de kurulacak bir yargı komisyonunda araştırılmasına karar vermesini memnniyetle karşıladığını belirten Han, "Adını verdiğim 3 kişiyi (Başbakan Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sana Ullah ve Tümgeneral Faisal Naseer) kim araştıracak? Tarafsız ve adil bir soruşturma nasıl yürütülecek? Soruşturmanın adil olması için onlardan istifa etmesini istedim. İsmini verdiğim bu 3 kişi soruşturmayı yürütürken, yargı komisyonu ne yapacak?" dedi.
Han ayrıca, soruşturmanın şeffaf şekilde yürütülmesi için 3
kişinin istifa etmesi gerektiğinin altını çizdi.
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