Pakistanlı gazeteci Kenya polisi tarafından öldürüldü
Kenya polisi, Pakistanlı gazetecinin polis tarafından "yanlışlıkla" öldürüldüğünü duyurdu
Kenya polisi, başkent Nairobi'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Pakistanlı gazeteci ve televizyon programı sunucusu Arşad Şerif'in polis tarafından "yanlışlıkla" öldürüldüğünü açıkladı.
Polis, Magadi bölgesinden Nairobi'ye aracıyla seyahat ederken vurularak ölen Pakistanlı gazeteci Şerif ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, Şerif'in bulunduğu aracın, çocuk kaçırma olayına karışan araca benzediği ve kontrol noktasında "Dur" ihtarına uymaması nedeniyle polis tarafından ateş açıldığı kaydedildi.
Şerif'in, polis tarafından "yanlışlıkla" açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Polisin dur ihtarına uymadılar ve aracın hızını artırdılar. Polis ateş açtı ve araç devrildi" ifadeleri kullanıldı.
Şerif'in araçta bulunan kardeşi Khurram Ahmed'in sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşılmadı.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.
PAKİSTANLI GAZETECİ KENYA'DA ÖLDÜRÜLDÜ
Pakistanlı gazeteci ve televizyon programı sunucusu Şerif, Nairobi'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Gazetecinin ölümünün ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Şahbaz Şerif başta olmak üzere çok sayıda kişi taziye mesajı yayımlamıştı.
Şerif'in çok sayıda meslektaşı da sosyal medyada gazetecinin öldürülmesinden duydukları üzüntüyü ifade etmişti.
Bazı gazeteciler ise Şerif'in ölümünden hükümeti ve orduyu sorumlu tutmuştu.
Eski Başbakan İmran Han'ın sağlam bir destekçisi olan Şerif, Şahbaz Şerif hükümetini ve orduyu sert dille eleştirmesiyle biliniyordu.
ARY News televizyonunda İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin Özel Kalem Müdürü Şahbaz Gill ile gerçekleştirdiği programın ardından hakkında işlem başlatılan Şerif, bu gelişme sonrası ağustosta Londra'ya gitmişti.
Şerif'in neden Kenya'ya gittiği ise henüz netlik kazanmadı.
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