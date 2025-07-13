Salih Müslim’den Şam yönetimine rest: Bu anayasayı tanımıyoruz

Suriye’de anayasa hazırlık süreci devam ederken, YPG/PYD terör örgütünün siyasi yapılanmasında yer alan Salih Müslim'den açıklamalar geldi.
Müslim, Şam yönetiminin kapsayıcı olmadığını savunarak sürece yönelik tepki gösterdi.
Mevcut Suriye hükümetinin yapısını eleştirerek, “Suriye Cumhurbaşkanını kim seçti? Cihatçılardan başkası değil” diyen Müslim, hükümetin yalnızca belirli dini grupları temsil ettiğini savundu.
Müslim, Suriye'nin toplumsal çeşitliliğine dikkat çekerek mevcut yönetimin bunu yansıtmadığını öne sürdü.
“Hükümette Sünni cihatçılardan başka kimse yok. Kürtler yok, Ezidiler yok, başka Suriyeliler yok” diyen Müslim, mevcut yapının toplumu temsil etmediğini söyledi.
Açıklamalarında yeni anayasa sürecine de değinen Müslim, dışlayıcı bir yapı ile hazırlanan metinlerin geçerli olmayacağını vurguladı.
“Bunu kabul etmiyoruz, buna uymayacağız” ifadelerini kullanan Müslim, YPG/PYD’nin dahil edilmediği hiçbir süreci tanımayacaklarını kaydetti.