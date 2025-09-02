Salih Müslim: Merkezi sisteme dönüşü asla kabul etmeyiz

Kurdistani Nwe gazetesine özel bir mülakat veren Salih Müslim, "Yeni Suriye hükümeti ademi merkeziyetçiliği tanımayı reddederse, bağımsızlık talep etmek zorunda kalacağız" dedi.

Terör örgütü SDG'nin dağıtılmasının da kabul edilemeyeceğini vurgulayan Müslim, "Bölgemizin kendi kuvvetlerimiz tarafından korunması gerekiyor; SDG'nin kuruluş amacı da budur" diye konuştu.

"SAVAŞ ÇÖZÜM DEĞİL"

Müslim, "Kürt Sorunu"nun uluslararası çapta çabalarla çözülmesi gerektiğini söyledi:

"Batı Kürdistan için tek uygulanabilir yol demokrasidir, bölge için de en iyi sistem ademi merkeziyetçiliktir. 2012'den bu yana terörle mücadelede ön saflarda yer aldığımızı tüm dünya biliyor. Batı Kürdistan'ı eski Suriye rejiminin güçlerinden kurtardıktan sonra teröre karşı savaş başlattık; bu savaş bugün de devam ediyor."

Şam'daki hükümet ile aralarındaki anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmek istediklerini belirten Müslim, savaşın çözüm olmadığını ve Suriye'nin bölünmesini istemediklerini söyledi.

Şam'ın "adil olmayan bir barış peşinde olduğunu" savunan Müslim, kendilerinini ise adil bir barış istediğini, bu olmadan Suriye'de kalıcı barışın mümkün olmayacağını söyledi.

Müslim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baskıcı ve diktatör bir devlet çözüm değildir. Batı Kürdistan için tek geçerli yol demokrasidir. Bölgemiz için en iyi sistem özerklik, bölgesel yönetim, federalizm ve hatta konfederasyon gibi çeşitli biçimler alabilen ademi merkeziyetçiliktir. Suriye'de tam merkezi bir sisteme geri dönmeyi ya da 2011 öncesi koşulların geri dönmesini asla kabul etmeyeceğiz."

"TÜRKİYE'YE DÜŞMAN OLMADIK"

Salih Müslim, röportajda "Terörsüz Türkiye" sürecini de yorumladı:

"Türkiye, hem kendi ülkesinde barış talep edip hem de Batı Kürdistan'daki Kürtleri tehdit edemez. Bu nedenle Türk hükümeti bu konudaki tutumunu değiştirmek zorunda kalıyor. Biz Kürtler Türkiye'ye düşman olmadık, Türkiye ile sorunumuz yok, Suriye'de haklarımızı talep etmek için silaha sarıldık. Türkiye ayrıca Suriye'deki Kürt Sorunu'nu çözmek için Şam hükümetine baskı yapmalı."