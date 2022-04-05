Salmonella: Kinder Surprise yumurtaları İngiltere'de enfeksiyon bağlantısı nedeniyle piyasadan toplandı

İngiltere'de Kinder Sürpriz yumurta çikolataları ile bağlantılı, çoğu çocuk 63 kişide salmonella vakasına rastlanması üzerine, çikolataların bir kısmı toplandı.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
05 Nisan 2022 Salı, 17:45
Salmonella: Kinder Surprise yumurtaları İngiltere'de enfeksiyon bağlantısı nedeniyle piyasadan toplandı
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İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), toplanan tüm yumurtaların Belçika'daki aynı fabrikada üretildiğini açıkladı.

11 Temmuz - 7 Ekim 2022 tarihleri arasında üretilmiş 20 gramlık veya 3'lü paket yumurta çikolataların yenilmemesi tavsiye edildi.

FİRMADAN AÇIKLAMA

Çikolata üreticisi Ferrero, satışa sunulan Kinder ürünlerinin hiçbirinin salmonella testinde pozitif sonuç çıkmadığını söyledi.

Firma, "Gıda güvenliği konularını son derece ciddiye alıyoruz ve bu konu için içtenlikle özür diliyoruz" dedi.


BBC Türkçe

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