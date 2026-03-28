Şam’da patlama sesleri duyuldu... 'Füzeler havada imha edildi'

Suriye resmi kaynaklarına göre, Şam şehir merkezi ve kırsalında duyulan patlamaların nedeni, İsrail hava savunma sistemlerinin İran’a ait füzeleri engellemesi oldu. Söz konusu bilgi, Suriye devlet medyası tarafından aktarıldı.

28 Şubat’ta savaşın başladığı ilk gün, İran tarafından atılan bir füzenin güneydeki Süveyda kentinde bir binayı vurması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti.

SAVAŞ SURİYE'YE Mİ UZANIYOR?

Suriye’nin, bölgedeki geniş çaplı çatışmaya doğrudan dahil olmaktan kaçınmaya çalıştığı belirtiliyor. Ancak savaşın etkileri ülke sınırlarına kadar ulaşmış durumda.

2 Mart’ta Hizbullah’ın Lübnan cephesini açarak İsrail’e roket saldırıları düzenlemesinin ardından, İsrail de Güney Lübnan ve Beyrut’un güney banliyölerine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail ayrıca Güney Lübnan’da 30 kilometreye kadar uzanabilecek bir tampon bölge oluşturmayı planladığını açıkladı.

BÖLGESEL GERİLİM GENİŞLİYOR

Irak’ta faaliyet gösteren silahlı gruplar da ABD üslerine yönelik roket ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi. 'Irak İslami Direnişi' adıyla bilinen yapı, Amerikan hedeflerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Buna karşılık, ABD’ye ait olduğu değerlendirilen hava saldırılarının, bazıları Irak güvenlik yapısına bağlı olan bu grupların üslerini hedef aldığı bildirildi.

Öte yandan İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içinde bulunan ve İranlı Kürt gruplara ait olduğu belirtilen üsleri de hedef aldı.

Bölgedeki çok aktörlü çatışma dinamiği, savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceği yönündeki endişeleri artırıyor.