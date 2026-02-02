Şam–SDG anlaşması sahada: Haseke ve Ayn el Arab'da hareketlilik

Suriye İç Güvenlik Güçleri, hükümet ile terör örgütü SDG arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması çerçevesinde bugün öğle saatlerinde Haseke kentine giriş yaptı.

Syria TV'nin aktardığına göre güvenlik konvoyu, Haseke’nin güneyindeki Şeddadi kentinden hareket ederek Melibiyye bölgesi ve Hol kasabası üzerinden kente yöneldi.

Konvoya, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin de eşlik ettiği bildirildi.

Bir güvenlik kaynağı, iç güvenlik güçlerinin Halep kırsalındaki Ayn el-Arab güneyinde yer alan Şuyuh bölgesine de girdiğini açıkladı. Güçlerin, bölgede kademeli olarak konuşlanacağı belirtildi.

Aynı zamanda, güvenlik güçlerinin anlaşma kapsamında Kobani kent merkezine giriş için hazırlıklarını tamamladığı ifade edildi.

Sahadaki gelişmelerle eş zamanlı olarak SDG, bugün Haseke kentinde, yarın ise Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasakların sabah 06.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında uygulanacağı bildirildi.

ŞAM İLE SDG ARASINDA MUTABAKAT

Suriye hükümeti, SDG ile varılan “nihai ve kapsamlı” anlaşmanın uygulanmasına resmen başlandığını duyurdu. Anlaşma; ateşkes ilanını, Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri, güvenlik ve idari yapıların devlet kurumlarına entegre edilmesini kapsıyor.

Hükümet kaynaklarına göre anlaşma çerçevesinde askeri birlikler temas hatlarından çekilecek, İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçleri Haseke ve Kamışlı kent merkezlerine konuşlanacak.

Reuters’ın Suriye hükümetinden bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, anlaşma SDG’ye bağlı “özerk yönetim” kurumlarının devlet yapısına dahil edilmesini de öngörüyor.

Anlaşma kapsamında sivil personelin statüsünün netleştirilmesi, eğitim ve medeni hakların düzenlenmesi ile yerinden edilen sivillerin bölgelerine dönüşünün sağlanması hedefleniyor.

Yetkililer, anlaşmanın “nihai” olduğunu ve uygulamanın gecikmeksizin sürdürüleceğini vurguluyor.