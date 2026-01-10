Şam yönetimi, Şeyh Maksud’un yüzde 90'ında kontrolü sağladı

10 Mart Mutabakatı kapsamında, terör örgütü PKK bağlantılı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), Şam yönetimine entegrasyonunu öngören süre 31 Aralık'ta sona erdi. Görüşmelerin sonuçsuz kalmasıyla Şam'a bağlı silahlı gruplar ile SDG, Halep'in kuzeyindeki Kürt mahallelerinde karşı karşıya geldi.

Aralıklarla devam eden çatışmaların ardından 9 Ocak Cuma sabahı erken saatlerde başlayan ateşkes, akşam saatlerinde çöktü. Şam yönetimi, SDG'ye karşı hedefli operasyonlar yürütüldüğünü duyurarak sivilleri askerî mevzilerden uzak durmaya çağırdı.

Çatışmaların yeniden başlamasıyla 200 bine yakın Suriyeli evlerini terk etti. Halep Acil Durum ve Afet Yönetimi’nden Hüseyin el-Hacc, “Ekiplerimiz Şeyh Maksud’dan kaçan sivillerin tahliyesine yardım ediyor. Yerinden edilen aileleri, Halep’teki yerel ve sivil yapılarla iş birliği içinde geçici barınaklara götürüyoruz” dedi.

SURİYE'DE ÇATIŞMA RİSKİ BÜYÜYOR

El Cezire'de yer alan bir değerlendirmeye göre, Suriye’de topyekûn bir savaş ihtimalinin düşük olduğu görülse de, SDG’nin devlet yapısına entegrasyonunun tıkanması şiddetin yeniden tırmanması riskini canlı tutuyor.

Century International uzmanı Aron Lund, Al Jazeera’ye, “Şu anda özellikle ABD cephesinden büyük çaplı çatışmalara güçlü bir ilgi yok; bu, tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir. Ancak mesele bitmiş değil. Temel sorunlar çözümsüz ve taraflar bu başlıklarda uzlaşmaya yanaşmıyor; daha fazla çatışma göreceğiz” dedi.

Lund, krizin kötü yönetilmesinin yabancı müdahaleleri tetikleyebileceği ve İsrail–Türkiye ilişkilerini daha da gerebileceğine dikkat çekti.

HALEP'İN KUZEYİNDE SON DURUM

- Devlet medyasına göre, Şeyh Maksud’da rejim güçleri ile kalan son SDG unsurları arasında çatışmalar sürüyor.

- Şam yönetimine bağlı silahlı unsurlar, bölgenin yüzde 90’ından fazlasında kontrolün ele geçirildiğini bildirdi.

- SANA’ya konuşan askerî bir kaynak, mahallede çok sayıda SDG mensubunun gözaltına alındığını; ağır silahlar, mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildiğini söyledi.

- Halep’teki çatışmalar nedeniyle Eşrefiye ve Şeyh Maksud’dan 162 bin kişi göç etti.

- Salı gününden bu yana, sivillerin de aralarında bulunduğu en az 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

GÜN BOYUNCA YAŞANANLAR

Cihatçı HTŞ’nin kontrolündeki Şam yönetiminin, terör örgütü PKK bağlantılı ayrılıkçı Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) Halep’i terk etmeleri için tanıdığı süre 9 Ocak sabahı 09.00’da (TSİ) sona erdi. Sürenin dolmasının ardından Şam yönetimi ateşkesin uzatıldığını duyurdu, ancak bu uzatma sahada net bir karşılık bulmadı.

Ateşkesin uzatıldığı açıklamasının ardından, yerel kaynaklar SDG unsurlarının otobüslerle kentten çıkarılacağı yönünde iddialar ortaya attı. Ancak kısa süre içinde Halep’teki Kürt Meclisleri bu iddiaları fiilen boşa düşüren bir açıklama yaptı. Günün ilerleyen saatlerinde, Şeyh Maksud mahallesinden silah sesleri gelmeye başladı.

Ardından Şam yönetimi, SDG’ye silah bırakmaları için bir ek süre verdi. Yerel saatle 18.00’e (TSİ) kadar silah bırakılmaması halinde askerî müdahalenin başlayacağı uyarısı yapıldı. Aynı süreçte sivillerin mahalleden çıkabilmesi için bir 'insani koridor' açıldığı duyuruldu.

Şam yönetimine bağlı silahlı unsurlar, verilen ek sürenin dolmasına yakın, Şeyh Maksud’da hedef alınacak beş noktayı gösteren haritalar yayımladı ve sivillere bu bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Akşam saatlerine gelindiğinde Şam rejimi bir adım daha ileri giderek Şeyh Maksud’u resmen 'kapalı askerî bölge' ilan etti. Saat 18.30’dan itibaren süresiz sokağa çıkma yasağı getirildi.

Rejim güçleri, akşam saatlerinde Halep'te SDG unsurlarının saklandığı mahallelere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Son olarak bölgenin yüzde 90'ının, HTŞ öncülüğündeki silahlı grupların eline geçtiği ve mahallelerin SDG unsurlarından büyük ölçüde temizlendiği açıklandı.