Şam'da EYP saldırısı: 18 Suriyeli asker hayatını kaybetti

Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsal kesiminde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu otobüs içindeki 18 asker öldü, 28 kişi de yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 11:15
Şam'da EYP saldırısı: 18 Suriyeli asker hayatını kaybetti
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Suriye'nin başkenti Şam'da seyir halindeki bir askeri otobüs, el yapımı patlayıcının hedefi oldu.

Patlama sonucunda 18 askerin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

RIA'ya demeç veren Suriyeli güvenlik yetkilisi, "Şam'da askeri bir otobüse yerleştirilen patlayıcının patlaması sonucu en az 18 asker öldü" dedi.

Patlamanın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

2021 Şubat ayındaki benzer bir patlamada bir asker hayatını kaybetmişti.


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