Şampiyon judocu eş kurşunuyla katledildi

Mısır’ın İskenderiye kentinde yaşanan olay, hem spor dünyasını hem de kamuoyunu derinden sarstı. Smoha Kulübü’nün genç judo yıldızı Dina Alaa’nın ani ölümü, ardında şok edici detaylar bıraktı. Olayın perde arkasına dair ilk bilgiler ortaya çıkarken, kentte büyük bir yas havası hâkim.

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, genç sporcu evinde üç kurşunla vurulmuş halde bulundu. Yanında ise eşi, başından tek kurşunla yaralı bir şekilde yatarken bulundu. Elde edilen bulgulara göre, eşinin önce Dina Alaa’yı vurduğu, ardından intihar girişiminde bulunduğu belirlendi. Çiftin çocuklarının olay sırasında evde olduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, kurşun kovanları ve silah bulundu; kriminal ekipler delilleri toplarken, savcılık adli tıp uzmanına otopsi yapılması talimatı verdi. Otopsinin ardından Dina Alaa’nın cenazesi ailesine teslim edilerek toprağa verildi.

SORUŞTURMA VE TEPKİLER

Savcılık, tanıkların ifadelerini alarak olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmayı sürdürüyor.

Smoha Kulübü Başkanı Muhammed Faraj Amer, kulüp adına yaptığı açıklamada derin üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

Allah’ın takdirine inanan kalplerle, kulübümüzün ve spor camiamızın kıymetli üyesi judo sporcusu Dina Alaa’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.

Kulüp, Alaa’nın ölümünün hem kulüp hem de Mısır sporu için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı; onun yüksek ahlakı ve sporculuğuyla örnek bir isim olduğunun altını çizdi.