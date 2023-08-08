Sandra Bullock’un sevgilisi Bryan Randall, ALS hastalığıyla mücadelesini kaybetti

Yayınlanma: 08.08.2023 - 16:16

Güncelleme: 08.08.2023 - 16:16

Ünlü oyuncu Sandra Bullock'un ALS hastalığıyla mücadele eden fotoğrafçı sevgilisi Bryan Randall, 2020'den beri sürdürdüğü yaşam savaşında yenik düştü.

Randall’ın ailesi, “Bryan Randall’ın 3 yıl süren ALS ile mücadelesini kaybettiğini ve huzur içinde yaşamını yitirdiğini söylemekten dolayı çok üzgünüz. Bryan, ALS ile yolculuğunu saklı tutmak istedi” açıklamasında bulundu.

ALS hastalığıyla mücadele eden ve bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapmayan 57 yaşındaki Randall en son 2020 yılında kameraların karşısına çıkmıştı.

2015 yılında Bullock’un oğlu Louis’in doğum gününde ünlü oyuncu ile tanışan Randall, o zamandan beri Bullock ile aşk yaşıyordu. Randall, fotoğrafçılık kariyerinden önce manken olarak tanınıyordu.

Jesse James ile boşandıktan beş yıl sonra Randall ile ilişkiye başlayan Bullock, bu ilişkisini gözlerden uzakta yaşamayı tercih etmişti.