Sandra Bullock’un sevgilisi Bryan Randall, ALS hastalığıyla mücadelesini kaybetti

Hollywood'un ünlü oyuncularından Sandra Bullock'un 2015 yılından beri birlikte olduğu 57 yaşındaki sevgilisi Bryan Randall, mücadele ettiği ALS hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 16:16
Sandra Bullock’un sevgilisi Bryan Randall, ALS hastalığıyla mücadelesini kaybetti
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Ünlü oyuncu Sandra Bullock'un ALS hastalığıyla mücadele eden fotoğrafçı sevgilisi Bryan Randall, 2020'den beri sürdürdüğü yaşam  savaşında yenik düştü. 

Randall’ın ailesi, “Bryan Randall’ın 3 yıl süren ALS ile mücadelesini kaybettiğini ve huzur içinde yaşamını yitirdiğini söylemekten dolayı çok üzgünüz. Bryan, ALS ile yolculuğunu saklı tutmak istedi” açıklamasında bulundu. 

ALS hastalığıyla mücadele eden ve bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapmayan 57 yaşındaki Randall en son 2020 yılında kameraların karşısına çıkmıştı.

2015 yılında Bullock’un oğlu Louis’in doğum gününde ünlü oyuncu ile tanışan Randall, o zamandan beri Bullock ile aşk yaşıyordu. Randall, fotoğrafçılık kariyerinden önce manken olarak tanınıyordu.

Jesse James ile boşandıktan beş yıl sonra Randall ile ilişkiye başlayan Bullock, bu ilişkisini gözlerden uzakta yaşamayı tercih etmişti.


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