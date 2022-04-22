Şanghay’da kent içi hareket kısıtlamaları 26 Nisan'a kadar uzatıldı

22 Nisan 2022 Cuma, 09:16

Yerel Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, daha önce son 14 günde vaka görülmediği için düşük riskli ilan edilen ve hareket serbestisinin getirildiği bölgelerde yeni vakalara rastlanması nedeniyle kısıtlamaların süresinin uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Hareket kısıtlaması, söz konu bölgelerde yaşayan yurttaşlar ile sağlık personeli, gönüllülerin ve kuryelerin bölgeler arasında dolaşmasını engelliyor.

Sağlık yetkilileri, topluluk içi yayılmayı önlemek için tüm yerleşimlerde enfeksiyon riskine göre değişen aralıklarla toplu testlerin sürdürüleceğini ve her vakanın takip edileceğini vurguladı.

Şanghay'da bulunan Covid-19 ile mücadeleden sorumlu Başbakan Yardımcısı Sun Çunlan, yerel otoritelere verdiği talimatta "sıfır vaka" stratejisinden ödün verilmeyeceği, kentteki her vakanın takip, tecrit ve tedavi edilmesi gerektiği mesajını vermişti.

Çin'in en büyük şehri Şanghay'da son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 634, göstermeyen 15 bin 698 vaka tespit edilirken 11 kişi yaşamını yitirdi.

Kentteki son salgın dalgasında 1 Mart'tan bu yana 443 bin 500 vaka görülürken son 4 günde 36 kişinin yaşamını yitirdiği doğrulandı.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip kent, Çin ana karasında en çok vakanın görüldüğü yer oldu.

Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanma, vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Kentte kapanma tedbirlerinin uzaması, gıda dağıtımı ve bakım hizmetlerinin sağlanmasında sıkıntılara sebep olmuştu.

Sağlık yetkilileri, nüfusu 26 milyonu aşan kenti yüksek, orta ve düşük risk bölgelerine ayırarak son 14 günde vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarını kaldırmaya başlasa da sokağa çıkma yasakları ve toplu testler kentin büyük bölümünde devam ediyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 133, hastalık belirtisi göstermeyen 16 bin 465 vaka saptandı.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 96 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüs nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

Çinli sağlık yetkilileri, Covid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Ülkede son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayıları arasındaki farkın giderek açıldığı dikkati çekiyor. Bunun, Omicron varyantının bulaşıcılığı yüksek fakat hastalık tablosu hafif "BA.2" mutasyonunun yayılmasının sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Covid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 196 bin 86 vaka tespit edildi, 4 bin 674 kişi öldü.

HONG KONG

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Covid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5'inci dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 25'i yurt dışı kaynaklı 628 Covid-19 vakası tespit edildi, 26 kişi hayatını kaybetti. Kentte günlük vaka sayısı son bir haftada 1000'in altına düştü.

Salgın dalgasında yılbaşından bu yana 1 milyon 180 binden fazla vaka görülürken 8 bin 999 kişi hayatını kaybetti.

Kentte 60 yaş üzeri nüfusta aşılama oranlarının düşük olmasının ölümlerin artmasında etkili olduğu değerlendiriliyor.

OMİCRON VAKALARI, "SIFIR VAKA" STRATEJİSİ İÇİN SINAMAYA DÖNÜŞTÜ

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Covid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Covid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Covid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.