Santorini adası hakkında korkutan açıklama: 'Volkan aktif hale geldi, iki senaryo var!'
Atina Üniversitesinden emekli Deprem Bilimleri Profesörü Panayotis Papadimitriu, son günlerde sismik hareketliliğin yaşandığı Ege'deki Yunan adası Santorini'de, Yeni Kameni volkanının ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale geldiğini belirtti.
Yunan basınına açıklamalarda bulunan Papadimitriu, volkanik etkinliğin bölgedeki yer deformasyonuyla ilişkilendirildiğini kaydederek, Santorini ve çevresindeki Yamurgi Adası'nda yaşanan sismik faaliyetlerle ilgili iki olası senaryo üzerinde durdu.
Papadimitriu, ilk senaryoya göre, sismik hareketliliğin zamanla zayıflayarak durabileceğini ancak ikinci senaryoda, 6 ila 6,3 büyüklüğünde depremin yaşanabileceğini vurguladı.
"BİZİ MEŞGUL EDECEK"
Panayotis Papadimitriu, bununla birlikte bu tür bir depremin çevre adalar üzerinde büyük etkisi olmayacağını çünkü deprem merkezinin uzak olduğunu ifade etti.
Papadimitriu, "Şunu göz önünde bulundurmalıyız, Yeni Kameni volkanı ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale geldi ve gelecekte bizi meşgul edecek" değerlendirmesinde bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
- Nasuh Mahruki'ye hapis cezası!
- Galatasaray'dan 'Maydonoz Döner' açıklaması
- Kongre öncesi dikkat çeken kulis
- Aynı konuşmada 6284’ü de hedef aldı!
- Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
- Fenerbahçe adını son 16'ya yazdırdı!
- Seferler durduruldu, terör şüphesi!
- Musk'ın oğlu 145 yıllık masayı bakıma sokturdu!
- Haykıracak nefesin kalmadıysa