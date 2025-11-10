Şara’dan ekonomik açılım hamlesi: IMF Başkanı Georgieva ile görüştü

Şam yönetimini kontrolü altında bulunduran cihatçı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü lideri Ahmed Şara, ülkesinin ekonomik kalkınmasını desteklemek amacıyla Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile bir araya geldi.

Görüşme, pazar günü Washington DC’deki IMF genel merkezinde gerçekleşti. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, taraflar görüşmede “Suriye ile IMF arasında büyümeyi artırmak ve ekonomik reformları teşvik etmek amacıyla olası iş birliği çerçevelerini” ele aldı.

Şara, bu görüşme öncesinde Brezilya’daki COP30 iklim zirvesine katılmış, ardından cumartesi gecesi Washington’a gelmişti.

TRUMP İLE TARİHİ GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın, pazartesi günü Şara ile görüşeceğini duyurdu. Leavitt, bu buluşmayı “tarihi bir adım” olarak nitelendirdi.

Görüşmede iki liderin, başta ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması olmak üzere ikili ve bölgesel konuları ele alması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları içeren Caesar Yasası’nın yürürlükten kaldırılmasına verdiği desteği açıkladı. Bu adım, Washington’un Şam yönetimiyle ilişkilerinde önemli bir yumuşama sinyali olarak değerlendiriliyor.

Şara’nın ABD ziyareti, Suriye’nin 1946’daki bağımsızlığından bu yana bir Suriye liderinin Washington’a yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor. Bu görüşmelerin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olabileceği belirtiliyor.