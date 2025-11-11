Şara'dan Trump'a sıcak mesajlar: ABD ile artık müttefikiz

Şam yönetimini kontrolü altında bulunduran cihatçı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü lideri Ahmed Şara, Washington’da bugün ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Fox News kanalına özel bir röportaj verdi.

Görüşme, Suriye’nin uzun yıllar süren uluslararası izolasyonundan çıkış sürecinin, ABD ile stratejik birliktelik arayışının ve Orta Doğu’daki dönüşümün işaretleri olarak değerlendirilirken, Şara verdiği demeçlerde bu değişimin ayrıntılarını aktardı.

Şara, röportajında "ABD ile Suriye artık müttefik" ifadesini kullanarak, son 60 yılda Suriye’nin dünyanın geri kalanından izole konuma düştüğünü, ABD ile arada bir kopukluk yaşandığını ancak bugün bu durumun değiştiğini söyledi.

Ayrıca, Suriye’nin kurulduğu 1940’lı yıllardan bu yana bir cumhurbaşkanının Beyaz Saray’ı ilk kez ziyaret ettiğinin altını çizdi. Eski rejimin düşüşünün ardından "yeni bir döneme" girildiğini belirten Şara, bu bağlamda ABD ile yeni bir strateji oluşturulacağını ifade etti.

IŞİD'LE MÜCADELE

Röportajda, "Ülkenin Orta Doğu’da IŞİD ile savaşmak için koalisyona katılmasını taahhüt ettiniz mi?" sorusuna Şara, "10 yıl boyunca DAEŞ’e karşı pek çok savaşa katıldık ve bu savaşlarda kuvvetlerimin çoğunu kaybettim. ABD ordusunun Suriye’de bulunmasının nedenleri var. Şu anda Suriye hükümeti ile koordinasyon içinde olması gerekiyor. Bu yüzden bu konuları tartışmamız ve IŞİD hakkında konuşup bir anlaşmaya varmamız gerekiyor" yanıtını verdi.

Şara’ya yöneltilen bir diğer soru, "El Kaide ile bağlantılıydınız. Sadece 11 ay önce ABD hükümeti tarafından yabancı terörist olarak ilan edilmiştiniz. Arananlar listesindeydiniz. ABD ile Suriye ilişkilerinde ne değişti" şeklindeydi.

Bu soruya Şara, "Bence bu geçmişte kalmış bir konu. Şimdi, bu konuyu aktif olarak tartışmadık. Başkan Trump ile gelecek hakkında konuştuk. Suriye’de gelecekteki yatırım fırsatları hakkında konuştuk, böylece Suriye artık bir güvenlik tehdidi olarak görülmeyecek. Artık Suriye, jeopolitik bir müttefik ve ABD’nin büyük yatırımlar yapabileceği, özellikle de gaz çıkarma konusunda bir yer olarak görülüyor" dedi.

İBRAHİM ANLAŞMALARI

Trump yönetiminin Suriye'nin İbrahim Anlaşması’na katılması yönünde çağrısı sorulduğunda Şara, "Suriye’nin İsrail ile sınırı var ve İsrail 1967’den beri Golan Tepeleri’ni işgal ediyor. Şu anda doğrudan müzakereye girmeyeceğiz. Belki Başkan Trump yönetimindeki ABD yönetimi bu tür bir müzakereye varmamıza yardımcı olacaktır" dedi.

Röportaj sırasında, Beşar Esad’ın Moskova’da iyi bir hayat sürdüğü ve adalete teslim edilmediği yönündeki soruya el-Şara, "Rusya bir şekilde Suriye halkına karşı savaşa katılmıştır. Suriye ile yapılan müzakerelerin bir parçası, arananların, Beşar Esad da dahil olmak üzere Suriye’ye teslim edilmesi gerektiğidir. Ancak adalet yerini bulmalıdır. Herkesin, Beşar Esad dahil, yaptıklarından sorumlu tutulabilmesi için Adalet Komisyonu veya geleneksel bir Adalet Komisyonu’nu kurduk" yanıtını verdi.

KAYIPLAR, SİVİLLER VE SAVAŞ MAĞDURLARI

Şara, röportajında ayrıca 2012 yılında Suriye’de kaçırılan Amerikalı deniz piyadesi ve gazeteci Austin Tice’nin ailesiyle görüştüğünü belirtti.

"Geçmişteki savaş sırasında Suriye’de 250 binden fazla kişi kayboldu ve nerede olduklarını bilmiyoruz" diyen Şara, sivillerin çektiği acıyı vurguladı.

11 Eylül saldırılarına ilişkin sorulan soruya ise Şara, "O zamanlar sadece 19 yaşındaydım, çok gençtim ve o dönemde herhangi bir karar verme yetkim yoktu. Bununla hiçbir ilgim yok. O dönemde benim bölgemde El Kaide yoktu, bu soruyu yanlış kişiye soruyorsunuz. Öldürülen her sivil için yas tutuyoruz ve insanların savaştan acı çektiğini biliyoruz, özellikle de savaşın bedelini ödeyen siviller" yanıtını verdi.