Cem Küçük: Candaş Tolga Işık'ın babası üzüntüden beyin kanaması geçirmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ünlülere yönelik düzenlenen ve gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı uyuşturucu operasyonuna her gün bir başka isim ekleniyor. Ancak bazı kişilerin ismi soruşturmada geçmemesine rağmen hedefte yer alanlar arasında olduğu iddiaları ortaya atıldı.

O isimlerden birisi de gazeteci Candaş Tolga Işık olduğu iddia edildi. İktidara yakın gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, Candaş Tolga'nın isminin soruşturmada geçmediğini belirtti.

Işık'ın babasının bu iddialar nedeniyle üzüntüden beyin kanaması geçirdiğini söyleyen Cem Küçük, "Candaş Tolga Işık'ın uyuşturucu soruşturmasında ismi yok. İddialarda adı geçince babası üzüntüden beyin kanaması geçirmiş. Emboli atmış. Ne olacak şimdi?" ifadelerini kullandı.

"SIRADA BÜYÜK VE ÖNEMLİ BİR İSİM DAHA VAR"

Küçük, soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan isimlerden birinin Sadettin Saran olduğunu hatırlatırken ve önemli bir ismin daha sırada olduğunu söyledi. Küçük "İki büyük isimden biri Sadettin Saran. Sırada bir büyük ve önemli bir isim daha var. Ali mi Veli mi onu bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum" dedi.