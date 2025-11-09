Şara ile ABD'li generaller basketbol oynadı

Şam yönetimini kontrolü altında bulunduran cihatçı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü lideri Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD’nin üst düzey askeri yetkilileriyle birlikte basketbol oynarken görüntülendi.

Bu sıra dışı kareler, Şam–Washington hattında ilişkilerin normalleşme sürecine girdiğinin sembolü olarak yorumlandı.

Şeybani, basketbol maçından bir videoyu Instagram hesabında paylaşarak şu notu düştü:

“Çalış, ama daha sert oyna. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ve Uluslararası IŞİD Karşıtı Koalisyon’un başındaki Tuğgeneral Kevin Lambert ile birkaç hücum denemesi yaptık.”

Videonun nerede çekildiği açıklanmazken, paylaşımın zamanlaması dikkat çekti. Şara, ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmek üzere Washington’a yaptığı tarihi ziyaretin hemen öncesinde söz konusu paylaşım gündeme geldi.

ŞARA, BEYAZ SARAY YOLUNDA

Şara, göreve gelmesinden bu yana ilk kez ABD’ye gitti. Pazartesi günü yapılacak görüşmede Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşme, Suriye Devlet Başkanı’nın onlarca yıl sonra ilk kez Beyaz Saray’a davet edilmesi anlamına geliyor.

ABD’nin Suriye özel temsilcisi Tom Barrack, daha önce yaptığı açıklamada Şara’nın ziyareti sırasında ABD öncülüğündeki uluslararası IŞİD karşıtı koalisyona katılım anlaşmasını imzalamasını umduklarını belirtmişti.

Şara’nın CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ile daha önce Şam’da bir araya geldiği biliniyor.

İki tarafın güvenlik ve istihbarat iş birliği konusunda yakın temas hâlinde olduğu, özellikle Suriye’nin kuzeyinde kalan radikal unsurların tasfiyesi konusunun gündemde olduğu belirtiliyor.