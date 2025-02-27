Şara, Rum Bakan ile bir araya gelmişti... MSB kaynaklarından Suriye-Güney Kıbrıs temasına yanıt

Yayınlanma: 27.02.2025 - 14:32

Güncelleme: 27.02.2025 - 14:32

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığından dolayı adayı tek bir bütün olarak ele alan ve Rum tezinin 'Kıbrıs Cumhuriyeti' ifadesini tanımıyor. Buna karşın Suriye’de yönetimi ele geçiren cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri ve Suriye ‘Cumhurbaşkanı’ Ahmet Şara, önceki günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ile bir araya geldi. Suriye resmi haber ajansı SANA, görüşmeyle ilgili yayımladığı haberde Ankara’nın kabul edilemez bulduğu ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ ifadesini kullandı. GKRY Basın ve Enformasyon Dairesi’nden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Kıbrıs, deniz hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukukun temel kuralları ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde Suriye’nin uluslararası sisteme yeniden entegrasyonunu olumlu ve yapıcı bir şekilde destekleyeceğine dair ilkeli tutumunu iletmiştir” denildi.

"ADA'NIN TEK TEMSİLCİSİ GİBİ TUTUM"

Cumhuriyet'in konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Yıllardır Suriye’deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalan GKRY’nin, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri kavramlarını da kullanarak, ayrıca Kıbrıs Adası’nın tek temsilcisiymiş gibi sergilediği bu tutum, kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Suriye Hükümeti kiminle görüşeceğine kendisi karar verir. Diğer taraftan, ülkemizin Suriye’deki yeni yönetim ile özel bir ilişkisi, geleceğe yönelik birçok konuda görüş alışverişi mevcuttur. Suriye Hükümeti’nin bu tip görüşmelerde Türkiye’nin hassasiyetlerini de dikkate aldığını değerlendiriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

SURİYE’DEN DIŞ POLİTİKADA BAĞIMSISIZ MESAJI

Yeni Suriye yönetimi ve GKRY arasındaki ilişkilerde yaşanan ivme Türkiye’de dikkat çekerken, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Direktörü Sinan Ülgen konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulundu. Ülgen, yeni Suriye yönetimi ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki temaslara ilişkin, yeni Suriye yönetiminin uluslararası topluma Türkiye ile olan güçlü ilişkilerine karşın dış politikada bağımsız olduğu mesajını vermek istediğini söyledi. Ülgen, “Vurgulanması gereken husus, yeni Suriye yönetiminin uluslararası topluma vermek istediği mesajdır. Evet, tabiatıyla Türkiye ile iyi ilişkileri mevcut ama tüm dış politikasını Türkiye’ye endekslemiş değil. Kendi tayin ettiği ulusal menfaat doğrultusunda serbest hareket edebildiği vurgusunu yapmak adına bu görüşmenin gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Türkiye’den gelecek tepkileri de beklemiş olmalılar ama burada Suriye yönetimi bakımından ağır basan faktör, uluslararası topluma Türkiye’den bağımsız hareket edebilme kabiliyetinin bulunduğu mesajını vermek” dedi.