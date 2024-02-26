Şarap yerine çamaşır suyu içti: Rahip ölümden döndü

İtalya'da bir rahip, ayin sırasında kadehinin çamaşır suyu dolu olduğunu fark etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 16:52
Şarap yerine çamaşır suyu içti: Rahip ölümden döndü
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Güney İtalya'nın Campania bölgesinde küçük bir kasaba olan Cessaniti'deki San Nicola di Pannaconi kilisesinde rahip Felice Palamara, cumartesi günü akşam ayini sırasında ölümden döndü. 

Rahip Palamara, şarap kadehinden bir yudum almak üzereyken şarabın çamaşır suyu ile dolu olduğunu fark etti. Bunun üzerine ayin yarıda kesildi. Laboratuvar testleri karışımın çamaşır suyu içerdiğini doğruladı ve polis soruşturması başlatıldı. 

Campania'da ortaya çıkan mafya örgütü Camorra'ya karşı sık sık konuşan Palamara, yerel medyaya verdiği demeçte kilisede görev yaptığı süre boyunca çok sayıda ölüm tehdidi aldığını söyledi. Rahip Palamara'nın arabası, geçtiğimiz aylarda iki kez tahrip edilmişti. 

Polis koruması verilen rahip, sosyal medya hesabından "İntikamımın adı sevgi, kalkanımın adı bağışlama, zırhımın adı merhamet... Engellere takılmayacağım, karanlıktan korkmayacağım" mesajını paylaştı. 


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