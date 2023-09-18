Saraya tırmanan adam mahkemelik oldu

Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:25

Güncelleme: 18.09.2023 - 10:25

Metropolitan Polisi, Buckingham Sarayı yakınlarındaki bir duvara tırmanan bir kişinin saraya izinsiz giriş yapmaya çalıştığını bildirdi.

Polis, saraydaki görevlilerin duvara tırmanan ve kraliyet konutunun bitişiğindeki Royal Mews'e girmeye çalışan bir kişiye müdahale ettiğini söyledi.

25 yaşındaki Awad Rovalino, aynı olay sırasında hem haneye tecavüz hem de motorlu araçtan hırsızlık girişiminde bulunmakla suçlanıyor.

Rovalino'nun Westminster Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılması bekleniyor.

Buckingham Sarayı, o sırada Kraliyet Ailesi'nden kimsenin konutta bulunmadığını açıkladı.