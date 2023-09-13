Lübnan ile İngiltere ortak askeri tatbikat başlattı
İngiltere ile Lübnan ordusu, "Pegasus Cedar" adında 10 gün sürecek ortak bir askeri tatbikat başlattı.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İngiltere Ordusu 2. Tabur Paraşüt Alayı'ndan 65 kişilik bir ekip ortak tatbikat için Lübnan'a geldi.
Lübnan ile İngiltere ordusunun başlattığı "Pegasus Cedar" adlı askeri hava tatbikatının 10 gün süreceği, iki ülkenin askeri işbirliği geçmişinde ilk defa böylesi büyük bir tatbikatın gerçekleştirildiği ifade edildi.
Haberde, ortak tatbikatta "silah kullanımı, menzilli atışlar, keşif ve yakın mesafe muharebesi gibi taktiksel becerilerin geliştirileceği, birliklerin ayrıca Lübnan Hava Kuvvetleri ile birlikte hava desteği serileri ile helikopter yerleştirme ve çıkarma teknikleri konusunda eğitim vereceği" kaydedildi.
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