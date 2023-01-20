Sarhoş adam, kiliseden heykel ve kılıç çalmaya çalışırken yaralandı
Meksika'nın Monterrey kentindeki Christ the King kilisesine giren sarhoş bir adam, kilisedeki heykel ve "kutsal" kılıcı çalmaya çalışırken yaralandı.
Meksika'da sarhoş bir adam, Monterrey kentindeki Christ the King kilisesinde "kutsal" bir kılıcı ve heykeli çalmaya çalıştı.
32 yaşındaki Carlos Alonso, elindeki kılıçla beraber kiliseden çıkarken ayağının takılması sonucu yere düşerek yaralandı.
Yere düşen Alonso, kılıcın boynunda kesikler oluşturması sonucu yaralandı.
Yerel halkın yerde "yaralı bir adam" görmesinin ardından Alonso, sağlık görevlileri tarafından hastaneye sevk edildi.
Alonso'nun, şu anda durumunun polislerle konuşabilecek "durumda olmadığı" bildirilirken, iyileştikten sonra polise teslim edileceği belirtildi.
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