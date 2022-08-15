Sarhoş polis soruşturma belgelerini kaybetti

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:33

Japon yerel medyasının haberine göre, Japonya'nın Hyogo kentinde yaşayan 49 yaşındaki bir polis memuru, meslektaşlarıyla birlikte alkol almak için dışarı çıktı. Polis memuru, gecenin sonunda, evine yürüdüğü sırada elinde çantasıyla uyuya kaldı.

Bir tren istasyonun yakınında uyandığında ise içinde biri zanlı olmak üzere toplamda 400 kişinin kişisel bilgilerini içeren belgelerin olduğu çantasının kaybolduğunu fark etti.