Sarhoşken yüzüstü uyudu: Kör oldu

Tayvan'da bir adam, aşırı içki içtiği ve yüzüstü uykuya daldığı bir gecenin ardından bir gözü kalıcı olarak kör oldu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 11.02.2024 - 11:50
Sarhoşken yüzüstü uyudu: Kör oldu
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Tayvan'ın Puzi kentindeki ismi açıklanmayan 44 yaşındaki hasta, üç gün süren körlük ve sol gözündeki ağrının ardından acil servise başvurarak semptomların içki içmeye çıktıktan ve uykusuzluk için ilaç aldıktan sonra başladığını söyledi. 

Doktorların muayenesi sırasında hastanın sol gözbebeği hiç hareket etmedi ve ışığa tepki vermedi.  Uzmanlar vaka raporunda hastanın "oftalmopleji" yaşadığını, göz kaslarının felç olduğunu yazdı.  Ekip, göz üzerindeki baskının, gözün şeffaf yüzeyinin hemen altında bulunan subkonjektif kan damarlarının yırtılmasına neden olduğunu belirtti. 

Daily Mail'de yer alan habere göre, bu durumun kanamaya ve gözü çevreleyen dokunun şişmesine neden olduğu açıklandı. Hastaya iskemik optik nöropati (ION) ve koroidopati tanısı konuldu. 

ION, gözlerden beyne sinyalleri taşıyan ve bunları görebileceğiniz görüntülere dönüştüren, görme kaybına yol açan, gözün optik sinirine kanın düzgün şekilde akmaması durumunda ortaya çıkar. 

ION'dan kaynaklanan görme kaybının optik sinirin sonunda düzgün çalışmayı bırakıp ölmesi nedeniyle genellikle kalıcı olduğu belirtildi. 


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